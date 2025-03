El gobierno de Javier Milei está confiado con que no sufrirá sobresaltos en el Congreso y será sostenido el DNU del acuerdo con el FMI que firmó Javier Milei el lunes por la tarde. La Casa Rosada actuó rápidamente para darle certidumbre a los mercados ante la nula difusión de detalles de la negociación. Si bien el Gobierno tenía diez días para enviar el DNU al Congreso para que sea revisado, lo mandó el mismo martes a primera hora.

En los pasillos de Balcarce 50 la respuesta sobre el acuerdo con el FMI es unísona: "Está cerrado pero faltan detalles". Una frase que no termina de convencer. ¿Ya está el monto acordado? ¿Los plazos? ¿Si se va a poder usar esos dólares para intervenir?

Entre 10, 12, 13, 15 y 20 mil millones de dólares son las cifras probables del monto final. Nadie se anima a asegurar nada hasta que no esté la palabra final del Board del Fondo. Mientras, el Gobierno arranca la disputa parlamentaria.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los libertarios que están asiduamente en la rosca parlamentaria afirman que no habrá ningún cisne negro en el Congreso. "Lo vamos a bancar en Diputados, estamos confiados. Va a ser una votación justa pero llegamos", dijo ante El Destape un funcionario entre los pasillos de Rosada.

La oposición necesita primero juntar quórum en ambas cámaras y luego mayoría simple (la mitad más uno) para rechazar el DNU del acuerdo con el FMI. En el Senado tiene todo para el rechazo, pero en Diputados a la oposición se le va a complicar y mucho. Ahí es donde va a jugar el Gobierno.

En Casa Rosada está girando un link de una nota de un portal político donde cuentan que los radicales antiMilei afirmaron en off: "Nosotros tenemos los números hoy pero ojo que todavía no arrancó Francos". Es en referencia al Jefe de Gabinete, quien habitualmente se encarga de este tipo de negociaciones de riesgo.

En el Gobierno dicen que no va a haber reunión sobre el tema con diputados o gobernadores. "Ya no hace falta. Hoy levantamos el teléfono a un Cornejo y un Ritondo y listo", asegura un funcionario en Balcarce 50.

Creen alrededor de Milei que los gobernadores van a ayudar. Un hombre que conoce el diálogo con los mandatarios provinciales explicó a El Destape: "Si sube la calificación de deuda de un país influye no solo en el país sino también en Estados subnacionales y empresas. Mejora incluso a las provincias. A los gobernadores les sirve. Y además porque levantar el cepo sería una entrada grande de empresas por el RIGI. Son intereses concomitantes de los gobernadores y también de Nación. A todos nos conviene que la calificación de la deuda mejore y baje el riesgo país".

Un asterisco se abrió con la dureza de Mauricio Macri ayer en Expoagro. Criticó el acuerdo por DNU de Milei y dijo que no genera confianza. En Casa Rosada estallaron de furia. Pero creen que eso no perjudicará la votación en el Congreso.

"Si Macri manda a votar en contra es un caradura porque él no pasó por el Congreso", dijo una fuente libertaria. Otro expresó: "No me imagino a los diputados que vienen acompañando los presupuestos de Macri y los acuerdos con el FMI votando en contra de nosotros. Macri habla de cosas que no entiende. No vamos a detonar la relación con el PRO porque él no sabe de Derecho", cerró.