Empleada de Clarín: "Es la segunda vez que me echan, somos un número"

Trabajadores y trabajadoras de Clarín exigieron la reincorporación de despedidos y que la empresa acate conciliación.

Integrantes de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín exigieron "la reincorporación de los trabajadores despedidos" en una conferencia de prensa que brindaron este martes frente a la redacción del matutino. Una ex empleada de Clarín afirmó: "es la segunda vez que me echan, somos un número".

En tanto, representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) mantienen una audiencia en el Ministerio de Trabajo con la empresa para que el multimedios "acate la conciliación obligatoria" dictada por la cartera laboral.

"Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar. Estos despidos no tienen un fin económico", señaló durante la conferencia de prensa el secretario General del SiPreBA y trabajador de la Televisión Pública (TVP), Agustín Lecchi.

Además, afirmó: "mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros y compañeras. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos".

La conferencia se realizó en la calle Tacuarí al 1800, frente a la redacción de Clarín. El sindicato adelantó que se realizarán asambleas en las redacciones en sintonía con una jornada impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

La convocatoria se realizó como consecuencia de la falta de avances en el conflicto por los despidos de 48 trabajadores del diario Clarín, y en el contexto de una jornada de "lucha salarial" convocada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) -a la cual está adherida el SipreBA- "en todas las redacciones" del país.

Según indicaron desde la organización gremial, los representantes del Grupo Clarín no se presentaron a la audiencia de conciliación obligatoria a la que habían sido citados en el Ministerio de Trabajo. No obstante, y pese a asegurar que desde este martes se comenzaría a acatar la conciliación obligatoria, las y los empleados despedidos el domingo último no pudieron ingresar a las instalaciones del multimedio. Personal de seguridad de la empresa lo impidió con el despliegue de un vallado dispuesto alrededor del edificio.

"La empresa se está negando a acatar la conciliación obligatoria. No está dejando pasar a los compañeros y compañeras despedidos que tienen que ser reincorporados por la conciliación" dictada por el Ministerio, explicó ayer el delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA, Matías Cervilla, en declaraciones a Télam.

Ante los despidos, una asamblea de dirigentes y delegados sindicales de prensa fue convocada el domingo pasado en las puertas de Clarín, donde se dispuso un paro general, aunque la huelga quedó supeditada al cumplimiento de la conciliación por parte de la empresa.

La medida ministerial dictada implica que la situación debe retrotraerse al momento previo a los despidos, además de haber llamado a las partes a la audiencia de ayer. El Ministerio de Trabajo, que conduce Raquel 'Kelly' Olmos, dio por iniciado un "período de conciliación obligatoria por el plazo de 15 días", debiendo "retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto".