Sergio Berni, tras la aparición de Betiana: "Sabíamos que la íbamos a encontrar"

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires afirmó que estaban seguros de que iban a encontrarla durante este fin de semana largo. Los detalles del operativo policial.

El ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni habló luego de que la policía bonaerense encontrara esta mañana sana y salva a Betiana Rossi, la mujer de 38 años que estaba desaparecida desde el pasado 7 de febrero cuando salió de su casa en el barrio porteño de Villa Real.

Según afirmó Berni, desde la policía sabían que este fin de semana largo iban a encontrar a Betiana en Provincia de Buenos Aires por el movimiento de personas que se genera durante estos dias.

La mujer fue encontrada luego de un operativo policial en el partido bonaerense de Escobar tras el alerta de un vecino al 911. Estaba refugiándose en unas cabañas en construcción ubicadas en un camino interisleño, con una ropa diferente a la que tenía el día que desapareció.

"Los efectivos de destacamento isleño pudieron encontrarla en un bosquecito por el dato de un vecino y en principio se confirma la identidad, pero hasta que no tengamos la confirmación judicial vamos a esperar, pero sabemos que es ella y por eso destaco el trabajo del personal policial", sostuvo el ministro en diálogo con C5N.



Asimismo, Berni indicó que si bien no hubo rastros de la mujer en los últimos días, tenían "la seguridad de que estaba en la provincia, ya que no había pasado nada grave". "No llama la atención que se haya movido hasta esa zona (ya que la última vez que se la vio fue en Tres de Febrero, a unos 58 kilómetros), es parte de lo que esperábamos teniendo en cuenta el territorio de la provincia, que además tiene 17 millones de personas circulando", manifestó.

Finalmente, Berni dijo que Betiana "se movió en esa zona en los últimos días" y admitió que es fácil poder seguir a personas que tiene antecedentes criminales, pero "cuando no los tiene, como en el caso de esta mujer, es muy difícil seguir el rastro".

Betiana Rossi será trasladada a la Ciudad de Buenos Aires, a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23 a cargo del fiscal Marcelo Retes, quien lleva adelante la causa por "averiguación de paradero". Aún no se sabe cómo llegó desde Sáenz Peña hasta el lugar donde la encontraron ni cuánto tiempo estuvo alojada en el lugar.