Diputados aprobó "desalojos exprés" que propuso el Gobierno: qué son y a quiénes afecta

La Cámara de Diputados aprobó en general la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que contiene entre sus puntos más polémicos la implementación de los denominados "desalojos exprés" que propuso el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa, que aún debe pasar por el Senado, busca agilizar los trámites legales para desalojar personas ante mora en alquileres o vencimientos contractuales.

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La nueva Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que fue aprobada este martes en Diputados por 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones, introduce distintas modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Uno de ellos establece simplificar las vías para llevar adelante juicios por desahucios.

¿Cómo funcionarán los desalojos exprés por usurpación y falta de pago?

En los casos de desalojo por usurpación, el juez estará facultado para ordenar la restitución inmediata del inmueble e intimar a su devolución en un plazo de 72 horas, siempre que lo solicite el propietario. Para ello, el titular deberá acreditar mediante documentación que es dueño del terreno, la vivienda o el campo en cuestión.

En cambio, cuando el desalojo se origine en una falta de pago del alquiler, sin que exista una usurpación directa, los inquilinos dispondrán de un plazo mínimo de 10 días para saldar las deudas, contado desde la recepción de la intimación. Una vez vencido ese período sin que se regularice la situación, el dueño podrá iniciar la acción de desalojo.

Por último, la iniciativa introduce modificaciones en la denominada "ley Pierri" de regularización dominial. El objetivo es que las familias puedan acceder a la escritura de su vivienda única si acreditan haber mantenido una posesión pacífica del inmueble durante los 10 años anteriores.

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