Murió Rosa de Camarotti, integrante de Madres de Plaza de Mayo

La referenta de derechos humanos y madre de Osvaldo Daniel, secuestrado y desaparecido el 18 de mayo de 1978, fue despedida en las redes sociales por distintos organismos.

Rosa de Camarotti, integrante de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y referente de derechos humanos, falleció a sus 94 años. Era madre de Osvaldo Daniel, secuestrado y desaparecido el 18 de mayo de 1978, de su casa de Lomas de Zamora, al sur del Conurbano bonaerense, durante la última dictadura cívico militar. Desde entonces, "Rosita" -como la conocían y la llamaban- comenzó un largo camino de búsqueda en el que se encontró con el resto de sus compañeras. Ella era una de las que se ocupaba de bordar en cada pañuelo blanco la leyenda "Aparición con vida de los desaparecidos. Asociación Madres de Plaza de Mayo".

"Cada puntada es recordarlos a ellos, recordar lo que hemos hecho, la aparición con vida tantas veces cantando fuerte 'aparición con vida y castigo a los culpables, ahora, ahora resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables'", se la oye relatar en un video publicado este jueves por la Asociación de Madres donde se la ve con los emblemáticos pañuelos y caminando en ronda en la plaza junto a sus compañeras de lucha.

En ese video la presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, expresó: "Era dulce, muy buena compañera, siempre estaba dispuesta a cuidar a los enfermos, a ir a verlos, atenderlos y amaba la Plaza: Es lo único que me salva, me decía, la Plaza, la Plaza". Y sostuvo: "Y va a estar ahí, porque pidió que la cremaran y, como todas las Madres, que sus cenizas estén donde estamos siempre: en la Plaza", sostuvo Bonafini. Su recuerdo y los saludos a sus seres queridos no tardaron en expresarse a través de redes sociales.

La agrupación HIJOS La Plata contó en sus redes sociales que las movilizaciones se concentraron, en un primer momento, en la sede del Ministerio del Interior que, en ese entonces, se encontraba en Casa de Gobierno. “Ahí, nos decían que no tenían novedades, que nos fuéramos. Y nos fuimos juntando enfrente, en la Plaza de Mayo. Como había estado de sitio, vino un policía y nos pidió que circuláramos. Primero, éramos muy poquitas, seis o siete. Pero a medida que iban pasando los días, ese número iba aumentando, se iban agregando más mujeres que buscaban a sus hijos”, contaba según relata el comunicado "Hasta la memoria siempre" en el que la despidieron. En el recorte tomado de la Revista Cordón, de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, recuperaron también el testimonio en el que contó la transformación que significó comenzar el camino de lucha en la Asociación: “Ahí, ya aprendimos a pedir no sólo por nuestros hijos, sino por los 30.000. Eran trabajadores, estudiantes, universitarios, escritores, artistas; no dejaron nada quieto, toda persona que quería manifestarse o pedir por sus derechos era secuestrada y desaparecida”.

"Muy triste noticia. Nos dejó Rosa de Camarotti, madre de Plaza de Mayo. Seguirá presente su enorme ejemplo de lucha por Memoria, Verdad y Justicia. Acompañamos a sus seres queridos en este doloroso momento", expresó en su cuenta de Twitter el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus.

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, recordó la historia de lucha de Rosa y cuando la dictadura cívico militar secuestró en 1978 a su único hijo "desde entonces no paró de buscarlo" y "se convirtió en una Madre de Plaza de Mayo".

"Anoche nos dejó. Vamos a recordarla honrando la memoria de los 30.000. ¡Hasta la victoria, compañera!", concluyó en su tuit Ferraresi. La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, también expresó el "profundo dolor" de despedir a la a De Camarotti: "Tu ejemplo y tu lucha por la memoria, la verdad y la justicia seguirán presentes. Abrazamos a su familia y seres queridos", dijo la ministra en la misma red social.

Desde la Secretaría de Desarrollo de Lomas de Zamora, también, enviaron sus condolencias: "Despedimos con enorme dolor a Rosa de Camarotti, integrante de Madres de Plaza de Mayo y vecina de Lomas de Zamora, reconocida por su lucha por los Derechos Humanos. Abrazamos en este momento a sus familiares, allegados y a todas las Madres".

En marzo de este año, las principales referentas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba Rosita, mantuvieron un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en vísperas del Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, que se conmemora el 24 de marzo de cada año. "El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho, y la vicepresidenta, con el afecto que la caracteriza, saludó a todo el personal de la Casa de la Madres", precisó vía Twitter, luego del encuentro, la Asociación Madres de Plaza de Mayo que preside De Bonafini.

Con información de Télam.