Se recalentó la campaña electoral en Río Cuarto, que elige intendente el próximo domingo 29 de noviembre: hoy el candidato de Juntos por Río Cuarto, el radical Gabriel Abrile echó a uno de sus asesores de Seguridad Ciudadana, el comisario mayor Carlos Borsato, quien en las redes sociales había reivindicado la pasada dictadura cívico militar: “Yo leí su currículum, no sus redes sociales. Pero al enterarme por la prensa de estas expresiones que no se condicen con los valores democráticos y el respeto por los Derechos Humanos, decidí personalmente que no forme más parte de nuestro equipo”; le dijo Abrile a El Destape.

El diario Puntal de Río Cuarto fue quien expuso el pensamiento neofascista y negacionista del ex comisario Borsatto. En Facebook, el ahora ex asesor de Abrile muestra un posteo donde aparecen el genocida Jorge Rafael Videla y un chico con gorra: “Con esta gorra, no habría más de estas gorras”.

Borsato, de 57 años, fue jefe de la Unidad Departamental Río Cuarto de la Policía de Córdoba, es licenciado en Seguridad, título que obtuvo en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). En septiembre de 2013, en plena purga policial por el narcoescándalo, la ministra de Seguridad delasotista, Alejandra Monteoliva lo nombró Director General de las Departamentales Sur. Monteoliva renunció tres meses después por no haber resuelto el amotinamiento policial que dejó a la Capital y el Gran Córdoba tres días a manos de bandas que produjeron saqueos. Y en 2015 fue nombrada asesora por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

Alineado con la política de mano dura de Bullrich, Borsato apoya el accionar temerario e ilegal del comisario Luis Chocobar: “Es inocente, cumplió con su deber. El mismo turista dijo, en mi país sería condecorado... Todo dicho”, posteó Borsato.

“Yo soy de la generación del Juicio a las Juntas responsable del mayor genocidio de nuestro país. Fue la Unión Cívica Radical durante el mandato del presidente Raúl Alfonsín, el partido que sentó en el banquillo a Videla, Massera y Agosti y otros jerarcas de la dictadura. Pero por otro lado, nada hará que me aparte de mi objetivo que es devolverle la seguridad a los vecinos; Río Cuarto, los vecinos de a pie sufren una ola de inseguridad y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para tener una Río Cuarto más segura”, señaló Abrile, minutos después de desplazar a Borsato de sus equipos técnicos.

¿Fascismo cordobés?

Pero el caso del negacionista Borsato no es único en esta Córdoba donde la derecha consiguió 61% de los votos en las presidenciales de octubre de 2019. En esta provincia, donde en 1955 se planificó el golpe de Estado que derrocó al general Juan Perón en septiembre de 1955 y se bombardeó la plaza de Mayo en junio de ese mismo año; hay una avanzada de los sectores antidemocráticos y autoritarios.

-Ayer, fue suspendido por la Comisión Comunal hasta que termine su mandato como jefe comunal de Cerro Azul, Andrés Data, quién en sus estados de WhatsApp había reivindicado el terrorismo de Estado. La Unión Vecinal de Villa Cerro Azul informó que la semana pasada el jefe comunal Data y su esposa Rocío Pérez –es secretaria de la comuna-, aludieron a las figuras de Jorge Rafael Videla y de Adolf Hitler en el marco de la toma de terrenos en Guernica. Las fotos y texto que ambos postearon en sus redes causaron gran enojo en la comuna, y algunas agrupaciones los denunciaron apología al terrorismo de Estado. Data y su esposa militan en el PJ del gobernador Juan Schiaretti.

“Propiedad Privada”, dice un estado de WhatsApp del jefe comunal Data con la imagen del genocida Videla. “Repudian mi publicación de Videla porque asesinó, pero están a favor del aborto, una vida en gestación, ¿cómo es esto? Yo tengo que aguantar sus publicaciones respecto a este tema y se ofenden por la mía… ¿siempre sus derechos primeros que los míos?”, escribió la suspendida Pérez.

-El 8 de noviembre pasado, la ex ministra macrista y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich encabezó un raquítico banderazo frente a los Tribunales I de Córdoba. En ese acto organizado por la senadora nacional Laura Rodríguez Machado y la presidenta del PRO de la Capital y diputada nacional Soher El Sukaría; militantes neofascistas colgaron de sogas dos muñecos con las imágenes del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. Nadie de la coalición Juntos por el Cambio repudió esos ataques. Ese día, la líder de la derecha viajó a Córdoba con pasajes del Senado nacional provistos por Rodríguez Machado, en un acto delictivo contemplado en el peculado de bienes públicos.

-El 22 de octubre pasado, la legisladora radical macrista Patricia de Ferraris –milita junto al diputado Mario Negri- reivindicó el terrorismo de Estado y el uso de los Falcon Verde como instrumentos de la represión ilegal: “Falta mucho para que aparezcan los Falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?”; posteó en su cuenta de Twitter en medio del debate surgido por el Proyecto Artigas y la disputa de los campos entre Dolores Etchevehere y Juan Grabois contra Luis Miguel Etchevehere, líder de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agricultura del gobierno de Mauricio Macri.

El ex juez provincial Pedro Salazar advirtió que “hay una avanzada de la derecha autoritaria y antidemocrática que debemos frenar con todos los resortes de la democracia, ya sea institucionales y judiciales. Nuestro país que sufrió un genocidio no puede soportar que se violenten los derechos civiles, esta sociedad ya dijo Nunca Más a las dictaduras, el autoritarismo y la violación de los DDHH. Y lo volverá a expresar cuántas veces sea necesario en cada rincón de nuestro país”.