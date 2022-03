Cristina Kirchner se reunió con Hebe de Bonafini en la previa del 24 de Marzo

La vicepresidenta visitó a Hebe de Bonafini a días de la marcha por Memoria, Verdad y Justicia. Se realizará después de dos años ya que la pandemia obligó a suspenderla. "El encuentro fue muy fructífero", destacaron desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se reunió con Hebe de Bonafini en la sede de Madres de Plaza de Mayo, a metros del Congreso de la Nación. "El encuentro fue muy fructífero", destacaron desde el organismo de Derechos Humanos. Sucedió a días del 24 de marzo cuando se conmemore un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Además de la presidenta de la asociación se encontraban las Madres Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias.

"El encuentro fue muy fructífero, hablaron mucho y la vicepresidenta con el afecto que la caracteriza saludó a todo el personal de la Casa de la Madres. Al despedirse, Hebe y Cristina estaban muy emocionadas", contaron desde Madres de Plaza de Mayo.

Desde Madres consideraron "un mimo" de Cristina a ellas. En diálogo con El Destape, allegados de Hebe dijeron: "Las Madres la quieren un montón a ella. Que haya venido es como un mimo para ellas, que ya están grandes, algunas lamentablemente fallecieron en este último tiempo y otras no están viniendo seguido a la sede por su estado de salud".

El hecho sucede en medio de la tensión en el Frente de Todos. Hebe es crítica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y entre las consignas para la marcha de este jueves sobresalen los mensaje contra el pago de la deuda.

"Este 24 de marzo, a 46 años del golpe, marchamos 15.30hs desde la Casa de las Madres a Plaza de Mayo , con la consigna «Con el F.M.I. en el país, morirán mas niñxs de hambre»", reza el último comunicado de Madres. "En esta fecha especial, porque no hay que olvidar, desde la Asociación Madres de Plaza de Mayo lxs invitamos a seguir manteniendo en alto la bandera de lxs 30.000 compañerxs revolucionarixs que dieron su vida por la Patria, por eso decimos una vez más NO AL PAGO DE LA DEUDA", reclaman.

La semana pasada, en la marcha 2292 convocada por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini aseguró: “No le echemos más la culpa a la guerra, la culpa es de un gobierno que no sabe gobernar y que no le importan los pobres”.

Hebe, en representación de las Madres, se refirió a la carta firmada por 500 intelectuales que analiza el momento político que estamos viviendo en el país: “Les quiero responder a los intelectuales que firmaron un documento hablando de ‘moderación’. Claro, es muy fácil hablar de la moderación, porque ya sabemos que los intelectuales son moderados. Son los que nunca estuvieron al frente de una marcha porque se ponen atrás para salir rajando cuando reprime la policía. Dejan que te caguen a palos y nunca van a buscar a nadie a la comisaria. Esos son los moderados, ¡no me quiero ni parecer a los moderados!”. "La jubilación se va en impuestos y servicios: gas, agua, luz, eso si tenés casa, o en alquiler, si no la tenés. En eso se va la plata de la jubilación. Dios, me libre y me guarde si hay que pagar algo del médico", cerró.

En otro segmento de su discurso habló sobre la suba de precios en los alimentos. “El mismo pedido de la verdulería de la semana pasada me costó 300 pesos más. El que no tiene, ¿qué hace? ¿Qué va a pasar con el trigo y con el pan? La calidad del pan es malísima, inclusive del pan más caro que es el Bimbo, no me quiero imaginar lo que es el pan del pobre", lanzó.

Alberto Fernández habló de la interna en el FdT

Hoy Alberto Fernández respondió a quienes lo acusan de ser "moderado" a la hora de tomar decisiones en medio de la suba de precios que preocupa al país y también de la interna del Frente de Todos. En diálogo con El Destape Radio, el mandatario habló luego de que se diera a conocer una carta titulada "Moderación o pueblo", firmada por un grupo de intelectuales que cuestionen fuertemente la "moderación" que se dio en estos dos años de gobierno.

Durante la entrevista, expresó: "La épica de las derrotas es la revolución? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default? No era un moderado, era un revolucionario pero perjudicaba a 45 millones de argentinos"

"¿Es moderado que un Presidente en campaña se suba a un avión a ver preso a Lula da Silva y antes de eso lo viera al Papa Francisco y le pida que hable por Lula?", se preguntó Fernández y siguió diciendo: "¿Es moderado un Presidente que cuando cae Evo Morales y se esconde en los montes bolivianos llame al presidente de México y le diga 'conseguimos un avión y lo sacamos de ahí'?".

"Eso no es ser moderado", afirmó el Presidente con firmeza y aseguró que "tiene otros modos" que no son "a los gritos" pero que "da las peleas que tiene que dar". "Soy una persona que puede discutir con este tono de voz, que tiene otros modos", expresó con tranquilidad.