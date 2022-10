Alberto Fernández a las Abuelas de Plaza de Mayo por su 45º aniversario: "Representan la búsqueda de verdad y justicia sin venganza"

El Presidente participó de "Abuelas 45 años. La búsqueda continúa", el concierto homenaje por el aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, que reunió a destacados artistas en el Centro Cultural Kirchner.

El presidente Alberto Fernández remarcó que "las Abuelas representan el respeto, la dignidad y la búsqueda de verdad y justicia sin venganza ni violencia", al participar esta noche de "Abuelas 45 años. La búsqueda continúa", el concierto homenaje por el aniversario de las Abuelas de Plaza de Mayo, que reunió a destacados artistas en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Las Abuelas y Madres son ejemplo de cómo se lucha. Y la realidad es que tenemos que cuidar mucho lo que representan: el respeto, la dignidad, la búsqueda de la verdad y la justicia, sin nunca pedir venganza ni ser violentas", afirmó el mandatario en las palabras de reconocimiento que les dedicó tras escuchar Razón de Vivir, interpretada por Víctor Heredia.

El jefe de Estado compartió en la Ballena Azul del CCK parte del espectáculo con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y el ministro de Cultura, Tristán Bauer. "No me hubiera quedado tranquilo con mi espíritu si no hubiera estado esta noche, Estela. Sabés el compromiso que tenemos con vos, es el mismo compromiso de (la vicepresidenta) Cristina (Fernández de Kirchner), de todos nosotros", le dijo Fernández a la titular de Abuelas.

Por último, el Presidente destacó la "lucha que significó recuperar a los nietos" mediante una tarea de búsqueda que ya lleva 130 nietas y nietos que pudieron recuperar su identidad. "Mi generación y las futuras estamos eternamente agradecidas con lo que hicieron por Argentina", concluyó.

Representantes de organismos de Derechos Humanos y funcionarios nacionales celebraron hoy un nuevo aniversario de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo, en el CCK, con un acto artístico titulado "Abuelas 45 años. La búsqueda continúa", que inauguró una muestra fotográfica con retratos de nietos restituidos. La presentación artística reunió a grandes temas de León Gieco, María Elena Walsh y Luis Spinetta interpretados por artistas de distintos estilos y generaciones, además de poetas, freestylers y beatboxers. Entre otros cantantes y figuras invitadas estuvieron Lula Bertoldi, Cassio Carvalho, Victor Heredia, Eva Harvez, Kevin Johansen, Julián Kartun y Lucho Milocco.

Estela de Carlotto habló por lo 45 años de Abuelas

Antes de las palabras de Fernández, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, inauguró la muestra fotográfica, donde recordó que en las primeras rondas de este grupo a la plaza "pensaban que por ser mujeres éramos tontas y decían 'déjenlas que se van a cansar'". Y remató: "Nos dejaron pero no nos cansamos". Asimismo, aseguró que pese al tiempo que ha pasado, "se va a seguir buscando hasta que se encuentre al último nieto y ese pueda decir 'ya sé quien soy'".

