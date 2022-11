Victoria Montenegro: "Luis Juez debería renunciar a su banca si no cree en la democracia"

La legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de CABA y nieta restituida le respondió al senador, que el fin de semana tuvo un discurso prodictadura.

La legisladora porteña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura de Ciudad de Buenos Aires y nieta restituida, Victoria Montenegro, le respondió al senador Luis Juez, que el fin de semana tuvo un discurso prodictadura. "Debería renunciar a su banca si no cree en la democracia", aseguró.

En diálogo con El Destape Radio, Montenegro se refirió a las declaraciones de Luis Juez en contra de la democracia y dijo: "Los dichos de Luis Juez me indignan y me generan mucha preocupación". Agregó: “No deberían habilitarse este tipo de discusiones porque ya hay un proceso de justicia que llamó a las cosas por su nombre. Hay un proceso de los medios que nos lleva a este retroceso”.

El cordobés en la mesa de Mirtha Legrand había dicho: “Vamos a cumplir el año que viene 40 años de democracia y yo puedo garantizar que ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida".

Montenegro le respondió: “Si no creés en la democracia tenés que renunciar a tu banca". Para la legisladora, "la competencia de algunos actores de Juntos por el Cambio es con Javier Milei, quien está más a la derecha".

La legisladora recordó que "Lopérfido fue el primero en poner en duda los 30mil (desaparecidos) y a partir de ahí comenzaron en cadena a avanzar contra esas políticas, previamente la editorial de de La Nación”.

“Los discursos de odio y el negacionismo explícito hoy ocupan bancas. Hay que tomar conciencia de los 4 años de vaciamiento en la República Argentina. Hay que entender que nos tenemos que preparar para enfrentar al odio”, expresó Montenegro.

Asimismo, contó: “Hay una embestida a la que no están dispuestos a retroceder, porque después del atentado a la vicepresidenta, no se solidarizó. Las Abuelas de Plaza de Mayo y los organismos han generado organización que logró vencer al odio. La dictadura no debería estar en discusión".

Sobre su historia personal, recordó: “Si no fuera por la democracia yo y 129 personas no hubiéramos podido conocer nuestra identidad. Si no hubiéramos recuperado nuestra identidad nunca se hubiera comprobado que lo que esas mujeres, a las que llamaban locas, decían era verdad. ¿Cómo se te cruza por la cabeza minimizar la importancia de la democracia?”.

Y cerró: “Trabajamos todos los días para fortalecer esta democracia que supimos construir, que es imperfecta, pero debemos fortalecer entre todos. Ellos tienen algo que no nos perdonan y es que a partir de Néstor Kirchner, es que los vencidos logramos escribir la historia. No desaparecieron y logramos volver a tener voz. La dictadura es el límite al que el pueblo le dijo Nunca Más".