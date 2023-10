Las frases de Patricia Bullrich en el debate presidencial 2023

La candidata de Juntos por el Cambio buscó polarizar con Sergio Massa y Javier Milei y le exigieron precisiones sobre su plan económico.

La candidata a la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para las elecciones 2023 arrancó el debate presidencial diferenciándose de sus principales oponentes -Sergio Massa de Unión por la Patria y Javier Milei de La Libertad Avanza- y afirmó: "Tengo lo que hay que tener para gestionar el país". La líder del PRO opinó que "el kirchnerismo" dejó una "Argentina arrasada" y justificó con eso la necesidad de "un cambio". "La pregunta es quién puede hacer este cambio: Massa ya es presidente en funciones y su gestión es un desatare. Milei está solo y por eso transa. Para cambiar se necesitan coraje... Tengo lo que hay que tener para gestionar el país".

Durante el primer bloque temático que versó sobre la economía, Bullrich polarizó con la propuesta de dolarizar de Milei y dijo que el país necesita "un plan serio, concreto y eficiente". También lo criticó por sus dichos de querer quemar el Banco Central: "De todos los países del mundo hay muy pocos que no tienen Banco Central: Kiribati, Tuvalu, todos paraísos fiscales. Eso significa que vamos a tener en Argentina un paraíso fiscal. Te prometieron la dolarización pero vos sabés que sin dólares no se puede dolarizar".

En otro pasaje, Bullrich apuntó a Massa por el presupuesto 2024 que presentó en el Congreso y lo criticó por tener déficit. Luego lo apuntó por la situación económica y prometió "borrar del mapa la inflación". Luego aseguró que tiene un "programa claro y concreto"; que tiene un "equipo económico coherente y honesto con Melconian a la cabeza"; y por último subrayó su "decisión política y coraje" para "hacer lo que el país necesita".

En el bloque dedicado a Educación, la candidata de Juntos por el Cambio afirmó que el país hoy "vive una tragedia educativa" y marcó una diferencia entre los sindicatos y gremios y los estudiantes; mencionó al titular de SUTEBA y le habló a las "mamás" y "papás". "Conmigo la historia de los paros se termina y el adoctrinamiento se termina. Vamos a tener 190 días de clase y vamos a declararlas servicio esencial para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase. El presupuesto educativo que mandó Massa lo bajó en un 9%", dijo Bullrich.

Al final de ese bloque, Bullrich eligió jugarse una réplica con Milei y criticó su modelo de vouchers por considerar que están pensados para aplicarse solo en la Ciudad de Buenos Aires. "No te importa la educación, andá con los vouchers a la puna donde hay una sola escuela, andate al sur del país o a cualquier lugar, no conocés la Argentina. Planteás un modelo que solo puede ser planteado en CABA. ECon los vouchers solo lográs más desigualdad", aseguró la ex ministra.

La candidata de JxC aprovechó el bloque de Derechos Humanos y Convivencia Democrática y habló de su pasado en Montoneros y dijo que no usó "la violencia" y que fue de una "organización juvenil". "Quiero decir que lo mismo les pasó a grandes líderes de la humanidad como a Mandela o Mujica que fueron presidentes de sus países", se defendió la candidata de derecha. También se refirió al golpe de Estado del '76 y dijo que fue una "tragedia brutal". Además pidió que se reconozcan "todos los muertos de la dictadura: tanto de las organizaciones armadas como de civiles y militares". En el mismo bloque temático también prometió que en su presidencia "no habrá más piquetes".

La candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, le pidió un derecho a réplica y le recordó los asesinatos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado que murieron a manos de las fuerzas de seguridad mientras ella era funcionaria de esa cartera durante el gobierno de Mauricio Macri. En su respuesta, Bullrich le mandó "un abrazo" a los gendarmes involucrados en la causa de Maldonado y dijo que ella "siempre" va a ser defensora de "aquellos que cumplan con la ley".

Más adelante, ambas volvieron a tener otro cruce. En ese caso, a partir de una pregunta de la candidata de la izquierda en la que desnudó un acuerdo entre JxC y el oficialismo en la Legislatura bonaerense por el "caso Chocolate". Bullrich se desligó de la acusación y dijo que ese caso solo implicó al oficialismo y aprovechó para apuntarla por sus críticas al gobernador de Jujuy Gerardo Morales: "No te voy a dejar pasar que Gerardo Morales es un represor porque ha liberado al pueblo jujeño del estado paralelo a Milagro Sala".

Bullrich también recibió una pregunta de Massa, quien le pidió que explique su programa económico. La ex ministra de Seguridad habló de "solidez fiscal" y dijo que el país "necesita terminar de emitir de una vez y para siempre". La respuesta no dejó contento a Milei quien le pidió que explique mejor su propuesta económica y en concreto le preguntó qué "va a hacer con las Leliqs"; Bullrich no contestó.

En su minuto final de cierre, Bullrich se dedicó a polarizar con el kirchnerismo y dijo que Juntos por el Cambio está "frente a la batalla final". "Pero para transformar la Argentina no alcanza solo con ganarle en las urnas. Hace falta generar cambios profundos y verdaderos, que duren porque siempre están amenazando. Hoy tenemos poder político propio: con gobernadores, intendentes y mayorías en el Congreso. Juntos por el Cambio es la única oposición que va a garantizar el cambio de lo que el kirchnerismo arruinó en la Argentina, yo no doy el brazo a torcer", cerró la candidata.

La ex ministra de Seguridad está en Santiago del Estero acompañada por los gobernadores electos de esa fuerza y el líder de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales. Entre los gobernadores presentes están Leandro Zdero, Carlos Sadir, Claudio Poggi y Ignacio Torres.