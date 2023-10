Kicillof: "Milei como estadista es un papelón y Bullrich no puede leer"

El gobernador bonaerense analizó el segundo debate presidencial y criticó al candidato de La Libertad Avanza y la de Juntos por el Cambio. “¿Cómo si te dan dos minutos vas a tener que leer?”, preguntó.

A horas de haber finalizado el segundo debate presidencial, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó la performance de los tres principales candidatos a presidente. En ese sentido se refirió a Javier Milei y dijo que “como que se cree ganador, lo que hace es mostrarse lo más conservador posible, arriesgar lo menos posible”. “Si Milei cuando se inclinaba a los gritos y a las puteadas ya traía dudas, cuando se pone con supuestas estadísticas, trae más dudas”, destacó.

Durante una recorridas de obras en La Plata, el mandatario dialogó con la prensa y, explicó que en el segundo debate se vio “un Milei al revés”, es decir, “hasta ahora venía a los gritos a las puteadas y ahora no se enoja nunca, sonríe. Yo creo que le han dado un personaje para tratar de sostener ese lugar que cree que tiene y que veremos de cara a las elecciones”. Finalmente remarcó “todo el público que le atrajo que Milei fuera fogoso e insultante, no lo vio; entonces tendría que haber aparecido el Milei estadista; bueno, el Milei estadista fue un papelón”.

Patricia Bullrich y Javier Milei en el debate presidencial

Las críticas hacia Patricia Bullrich

En tanto, sobre Patricia Bullrich (JxC), afirmó: “Le vienen fracasando todos los intentos, no encuentra su lugar, no encuentra su tono, no encuentra su discurso, a veces no encuentra las palabras o las frases. A veces no encuentra ni siquiera el párrafo que le dan para leer”.

En ese sentido explicó que, “dentro de esa confusión”, Bullrcih “optó por lo único que sabe decir y hacer, que es volver al discurso de cuando ganaron con Macri”. Sin embargo, para el Gobernador, “la sociedad le está preguntando y se está preguntando más cosas, y no vi ahí ninguna capacidad de dar respuesta a lo económico”.

El análisis sobre el discurso de Sergio Massa

Respecto del candidato a Presidente de Unión por la Patria (UP), Axel Kicillof destacó que Sergio Massa, “fue el único que no leyó, o sea, que creen lo que dice, pero además y lo más importante lo entiende”. “El único que tuvo capacidad de explicar, porque son ideas propias porque las comparten, las elabora es Sergio Massa”, destacó.

Sobre la performance en general, el mandatario provincial se preguntó: “¿Cómo si te dan dos minutos vas a tener que leer? Las intervenciones eran de dos minutos, un minuto. Incluso las respuestas (de Milei y Bullrich) parecían que las tenían guioñados tipo, esos libros de “Elige tu propia aventura”. Si te responden esto, decí esto, si te responde tan decí lo otro”.

Finalmente, y a través de sus redes sociales, el Gobernador volvió a demostrar el apoyo hacia Sergio Massa: