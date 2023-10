Debate presidencial: cuáles fueron las tres fortalezas de Sergio Massa, según su campaña

En el búnker de Unión por la Patria diferenciaron al candidato de Patricia Bullrich y Javier Milei y lo valoraron como "el más presidenciable". Qué pasó con el anuncio de su eventual ministro de Economía.

El equipo de campaña de Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria en las elecciones 2023, destacó tres características que el actual ministro de Economía pudo exhibir en el debate presidencial del domingo: propuestas, visión de futuro y tranquilidad.

Los colaboradores de Massa consideran que, al igual que ocurrió en el primer debate de la semana pasada en Santiago del Estero, el postulante salió airoso del encuentro que tuvo lugar ayer en la Facultad de Derecho de la UBA, con eje en trabajo, seguridad y desarrollo humano, vivienda y ambiente.

"En los debates no se gana nunca. Lo que hay que hacer es no perder", explican a El Destape para destacar que el hecho de que haber salido bien parado en el contexto de la actual crisis económica ya es un triunfo en sí mismo.

Más allá de remarcar su buen desempeño general, las redes sociales apuntaron contra ciertos aspectos particulares de la performance del candidato de UP. Algunos usuarios criticaron el supuesto "mansplaining" de su defensa del feminismo, así como el hecho de no haber profundizado más en las causas judiciales del macrismo. Otros cuestionaron que no haya respondido con más vehemencia algunas acusaciones de sus dos principales contrincantes o su excesivo coacheo. También debió competir contra una performance más punzante de Patricia Bullrich.

En cualquier caso, la campaña de Massa resaltó que el ministro y candidato tuvo tres fortalezas que lo diferenciaron de los demás. En primer lugar, que fue "el único que se mantuvo tranquilo y pedagógico, contra la agresividad de Bullrich y Milei". "Se mostró sereno porque sabe de lo que habla y no necesita entrar en chicanas ni polémicas que no le importan a la gente", añadieron desde el búnker massista.

En segundo lugar, subrayaron que fue "el único candidato que presentó propuestas concretas, o sea que dijo qué hacer y cómo hacerlo", por ejemplo con el anuncio de un proyecto de créditos hipotecarios atados a la evolución del salario.

En tercer lugar, destacaron que logró mostrar su proyecto de país en caso de ganar: "Se pudo cumplir con el objetivo de plantear cuál va a ser la Argentina, con un gobierno de unidad nacional y los ejes para el desarrollo y el crecimiento".

En resumen, en UP consideraron que Massa fue "el más presidenciable" y logró dar una imagen de "profesional, que quiere el gobierno de los mejores por encima de divisiones ideológicas" al reiterar su llamado a un futuro gobierno de unidad con cuadros del radicalismo, el PRO o incluso de los liberales.

Más en concreto, hubo otros tres puntos particulares que la campaña massista resaltó de toda la exposición del ministro y candidato. El primero fue su propuesta en materia de género, que lo diferenció claramente de Bullrich y Milei al postular la necesidad de la igualdad salarial entre hombres y mujeres, así como de una mayor estructura de cuidados para las mujeres.

El segundo fue su propuesta sobre seguridad. "Mientras que Milei propone armar a todos y Patricia propone mano dura sin inteligencia ni estrategia que no va a resolver el problema, Massa mostró una propuesta integral, basada en castigo, mejor justicia, inteligencia policial y lucha contra la corrupción", consideraron.

El tercero fue su defensa frente al escándalo con Martín Insaurralde, que, luego de que sorpresivamente fuera evitado por la mayoría de los candidatos en el debate de la semana pasada, esta vez reapareció con más fuerza. "Dijo que fue gravísimo, exigió su renuncia y renunció. ¿Los demás qué hicieron?", contrastaron desde el búnker de UP, en referencia a su señalamiento a Bullrich por nunca haberle pedido la renuncia a Gerardo Milman, su mano derecha en seguridad acusado de estar involucrado en el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Dos pájaros de un tiro para el ministro: logró salir airoso de un tema delicado y al mismo tiempo enviarle un guiño gratuito a la vicepresidenta.

Massa también fue hábil en despistar. Finalmente, mencionó poco y nada de lo que había filtrado a la prensa en la previa, evitando que sus rivales pudieran preparar una defensa sobre lo que terminó diciendo en vivo.

Lo otro que tampoco ocurrió fue el anticipado anuncio de su eventual ministro de Economía. Allegados a Massa admiten que el candidato "habla siempre con Roberto Lavagna" pero que eso "no implica nada". Además, aseguran que no habrá novedades al respecto en los próximos días: "No revolvemos nombres propios. Hablamos de un gobierno de unidad nacional, así que no podemos estar tirando nombres por cualquier lado. La centralidad hoy la tiene Massa".