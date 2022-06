Entre el FMI y Biden, Alberto Fernández se prepara para el plato fuerte de la Cumbre

Mientras se daba la mano con el mandatario norteamericano, el Fondo aprobaba la primera revisión del acuerdo. Se viene hoy el discurso del Presidente.

En forma simultánea, mientras Alberto Fernández estrechaba su mano con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, por primera vez en la Cumbre de las Américas: el FMI aprobaba la primera revisión del acuerdo por la deuda que dejó Mauricio Macri.

Corrían las 17 en Los Ángeles cuando Fernández y su compañera, Fabiola Yáñez, se cruzaron con el presidente norteamericano y su esposa, Jill Biden. El Fondo hacía público un comunicado al mismo tiempo de un hecho que el Poder Ejecutivo ya adelantaba por lo bajo sobre el FMI. En medio del mitin, el Jefe de Estado argentino sacó el celular y le mostró una foto a su par. Era una imagen de su reciente nacido Francisco, quien no fue al viaje ya que se quedó al cuidado de la madre de Yánéz, según explicaron desde Presidencia. Biden sonrió y Alberto explicó que se llamaba así "en honor a nuestro amigo en común". En referencia, claro, al Papa.

En el primer día en Los Ángeles, Alberto Fernández cerró inversiones con General Motors. Y durante el día se terminó de delinear un discurso que fue haciendo paso a paso en el avión rumbo a Estados Unidos junto al canciller Santiago Cafiero. En diálogo con El Destape en el hotel Ritz, el canciller dio algunas pistas sobre las palabras que dura Fernández en el Centro de Convenciones a partir de las 15 (19 de Argentina): “El presidente está trabajando en su discurso, que es lo que va a buscar proyectar. Son nuevos mecanismos de integración, más eficientes para una región que está reclamando herramientas más concretas con respecto al desarrollo económico y al desarrollo de las posibilidades y capacidades que tiene cada uno de los países individualmente”.

Cafiero explicó: “Con lo cual, ahí lo que el Presidente va a estar diciendo mañana es parte de lo que él está trabajando en su discurso”. Ayer el Canciller bajó del avión y fue rumbo a la reunión de ministros de exterior de América. Allí fue durísimo contra la OEA. “Dicen que es una organización que ha perdido legitimidad, que venía perdiendo volumen ya hace tiempo, persiguiendo una agenda que no es una agenda de la región, sino de una agenda. Y luego se termina de convalidar esto en cuanto a su accionar, de legitimar el golpe de Estado en Bolivia una vez que toma esa actitud penosa de la OEA”, dijo ayer a El Destape.

Aún se desconoce la postura final que tendrá Argentina sobre los reclamos migratorios que hace Estados Unidos. Habrá un documento final que aún no está completamente consensuado. Además, hoy se dará un anuncio que el gobierno considera importante: junto al presidente Gabriel Boric se dará a conocer el acuerdo sobre gas con Chile. “Era un anuncio que iba a hacer Boric en Chile pero se lo guardó para hacerlo acá con Alberto”, contaron desde la comitiva argentina.

El gas y la energía será otro de los temas de Fernández en su discurso. Este anuncio que está guardado bajo cuatro llaves en sus detalles se da a dos meses del acuerdo con Bolivia para que no falte gas en el norte del país. La importancia que le da Fernández es tal que decidió no dar entrevistas en ON (ni en Off) con ningún periodista, argentino o internacional, hasta después de su discurso.

Ayer, el día de Fernández terminó sentado en primera fila en el Microsoft Theater escuchando un discurso de Joe Biden en la apertura de la IX Cumbre de las Américas. El mandatario norteamericano anunció la Alianza Americana para la Prosperidad económica. Atrás estaban las banderas de los países invitados a este evento. Faltaban las de Cuba, Venezuela y Nicaragua.