Cumbre de las Américas: en un almuerzo con presidentes, Biden advirtió por una tercera Guerra Mundial

El avance de la invasión rusa en Ucrania fue uno de los temas predominantes en la IX Cumbre de las Américas que acaba de finalizar en Los Ángeles. Según pudo reconstruir El Destape, desde la delegación argentina trascendió que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estaba preocupado por la posibilidad inmediata de una tercera guerra mundial.

Así lo manifestó en el Almuerzo de Trabajo de Jefe de Estado en el Centro de Convenciones esa ciudad. Ante este escenario, el gobierno argentino intenta mediar ante el resto de los países por lo que asegura será con "consecuencias inimaginables". Este tema llevará el presidente de la Nación, Alberto Fernández, de manera urgente a la reunión del G7 en Alemania, en dos semanas, donde Argentina fue invitada por primera vez.

El almuerzo de la Cumbre entre presidentes fue un paso más de lo que se escuchó en los discursos públicos que dieron cada uno de los mandatarios. Se realiza un día después. Tras el duro discurso del jueves de frente a Biden, en este mitin del viernes el presidente argentino decidió "mirar para adelante". "El almuerzo era un lugar para construir, no para pelear. Lo que tenía que decir lo dijo el día anterior", aseguraron desde la comitiva presidencial a este portal.

Por su parte, el presidente del país anfitrión hizo la apertura de ese almuerzo y reconoció las diferencias ante las ausencias en la Cumbre, en referencia a la no invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. "Pero estoy feliz de estar aquí con ustedes", dijo Biden. Luego lanzó una autocrítica sobre la mirada de Estados Unidos para el sur de América. "Les pido que entiendan que EE.UU. termina yendo al socorro de los países asiáticos por la amenaza china y a los europeos por la amenaza rusa." Así justificó las causas por las que los norteamericanos tienen postergada a América Latina.

Asimismo, Biden criticó a la gestión de Donald Trump, con palabras similares a las usadas por Fernández en su discurso: "No soy yo quien debe pedir disculpas por que Estados Unidos no le prestó a Latinoamérica la atención que merecía. Es cierto que los cuatro años que me precedieron fueron muy dañinos para América Latina", manifestó el Biden, según revelaron fuentes que tuvieron acceso a la información del almuerzo.

La coordinación del orden de las disertaciones en el evento la tuvo a cargo el exsenador norteamericano Chris Dodd, quien se reunió hace dos semanas con Fernández en la Casa Rosada. Luego de Biden, le tocó el turno al presidente de la Celac y mandatario argentino. Fernández hizo especial énfasis en el conflicto bélico. Afirmó que está preocupado. "No es algo entre la OTAN y Rusia. Es global. En el norte se pelean y en el sur pasamos hambre", reclamó. Y pidió a sus pares: "Los países del sur tenemos que estar involucrados".

Luego de Fernández hubo discursos de la Caricom (Comunidad del Caribe), Trinidad y Tobago, República Dominicana, Barbados, Chile a través de Gabriel Boric. Y luego volvió a tomar la palabra Biden. Allí reveló: "Tengo información clasificada que no puedo contar pero el riesgo de la tercera Guerra Mundial es muy grande, es próxima".

En la delegación argentina esas palabras rebotaron con fuerza. Tras el almuerzo, manifestaban en la comitiva: "Las consecuencias son inimaginables. Ninguno se puede imaginar la consecuencia de esta guerra". Y hay mucha preocupación: "Escuchamos la semana pasada a Putin decir que va a usar armas tácticas que son misiles atómicos. Biden nos dice que tiene información de que la guerra mundial es próxima. Estamos mal".

Por su lado, Fernández se define como "macronista". Afirma que no quiere un mundo donde se humille o se tenga que humillar a Rusia. Es una frase que viene repitiendo. El Presidente estuvo reunido con el primer ministro francés el mes pasado en su gira por Europa donde fue a conocer de primera mano el tema de la guerra, dar su opinión y pedir una silla en la mesa de las discusiones. Allí fue que el canciller alemán Olaf Scholz invitó a la reunión del G7 a América y Asía.

Para adelante, el gobierno argentino pone foco en el orden mundial. Se viene el G7 en dos semanas. El 25 de julio una bilateral con Biden en Washington. También participará del grupo de los BRICS. Y el Mercosur en Brasil. "Entre Brasil y Argentina hacemos el 45% de las proteínas de América. tenemos que unirnos en una forma coordinada para producir alimentos con EEUU. Argentina cuenta con la energía que el mundo va a demandar. Se desata un problema en Rusia y tenemos que bancar a Europa", afirmaron desde la comitiva que viajó a Los Ángeles.

Bolsonaro, de campaña en la Cumbre

Está en la recta final el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Le quedan cuatro meses para ir por la reelección. Para ello deberá ganarle al favorito en las encuestas el 2 de octubre: Lula da Silva. Y a la Cumbre de las Américas vino de campaña.

Bolsonaro estuvo dos días nomás en Los Ángeles. Jueves y viernes. Y causa sorpresa su intención de mostrarse y pegarse a Alberto Fernández. En la comitiva argentina despertó algunas risas y sorpresas. "Lo abrazaba, se le pegaba, lo tocaba, Alberto no quería saber nada", contaron a El Destape.

De hecho hubo un encuentro de media hora donde hablaron sobre los temas energéticos que comparten Argentina y Brasil, de fútbol y no mucho más. El mandatario se encargó de que ese hecho fuera difundido con altavoz en su país. Desde presidencia argentina trataron de minimizar el encuentro. "Se quería sacar una foto con Alberto para joderlo a Lula", interpretaban desde el entorno del mandatario argentino. En una entrevista con El Destape, Fernández el viernes aclaró: "Honestamente es la primera vez que hablo más de dos minutos con el presidente Bolsonaro".