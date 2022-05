Antes de reunirse con un enviado de Biden, Alberto repudió los bloqueos a Cuba y Venezuela

El Presidente se juntará esta tarde en Casa Rosada con el ex senador demócrata Christopher Dodd, quien llega a Buenos Aires enviado por el presidente de los Estados Unidos. Se espera que en dos semanas el mandatario arriba a la Cumbre de las América en Los Ángeles. "No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte", dijo.

26 de mayo, 2022 | 14.02

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se reunirá esta tarde en Casa Rosada con el ex senador demócrata Christopher Dodd, quien llega a Buenos Aires enviado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, según confirmaron a El Destape. Se espera que en dos semanas el mandatario arribe a la Cumbre de las América en Los Ángeles. Antes, el mandatario encabezó la apertura de la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe y repudió los bloqueos a Cuba y Venezuela. "No me callo más, lo que digo acá lo digo en el norte", dijo. Fernández afirmó que "en el norte estallan las guerras y en el sur las padecemos", en relación a las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania, y advirtió sobre el "proceso en la suba de alimentos que al sur del mundo lo afecta peligrosamente". Hace días, el mandatario realizó una gira por Europa. Fue a España, Alemania y Francia. Y reclamó porque la guerra a los que más perjudica es a los países emergentes. Dijo el Jefe de Estado que la región debería "unir voces para decirle al norte que paren", y advirtió que el conflicto "está trayendo hambre y miseria en el sur". "¿Cuánto tiempo vamos a ser cómplices con nuestro silencio? En lo que a mí concierne, no me callo más. Lo que digo acá, lo digo en el norte. Sería maravilloso que se sumen a mi voz los países que hoy sufren esta realidad". Estas frases de Alberto llegan cuando se aproxima la Cumbre de las Américas, que se desarrollará a partir del 6 de junio en Estados Unidos. En medio de los cuestionamientos de mandatarios de la región a la organización, el gobierno argentino confirmó a Estados Unidos su participación del encuentro continental que se realizará en Los Ángeles en tres semanas. "La Cumbre de Los Ángeles podría marcar un avance significativo en la calidad del diálogo entre EE.UU. y toda la región latinoamericana", expresó el embajador en Washington, Jorge Argüello, luego de reunirse con el ex senador demócrata Christopher Dodd, quien funciona como delegado del presidente Joe Biden en la cumbre. MÁS INFO Elecciones 2023 El pronóstico privado del albertismo: "Vamos a llegar unidos y ganar" Por Jonathan Heguier Ahora, Dodd llega al país. Se movió en los últimos días para evitar que el encuentro termine en un fracaso, dado el rechazo de algunos presidentes a que no se curse invitación a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La postura argentina es asistir pero sumándose al reclamo para que participen todos los países latinoamericanos sin exclusiones. "En nuestro continente hay un país que lleva seis décadas bloqueado y sobrevive como puede", dijo Alberto hoy sobre los cubanos. "Y además hay una país bloqueado hace cinco años por una disputa política", afirmó en referencia a los venezolanos. Fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien agitó el avispero días atrás cuando adelantó que no estaría en Los Ángeles en caso de que se mantuvieran en pie los vetos a estos tres gobiernos que, según el argumento del Departamento de Estado, no cumplen con la carta democrática de la OEA. A AMLO se le sumó enseguida el presidente de Bolivia, Luis Arce, y, más tarde, los 14 países que integran la Comunidad de Naciones Caribeñas (Caricom). Mientras hablaba Alberto hoy, tuiteó el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, quien se encuentra en ese país junto al Canciller argentino. "Con Santiago Cafiero, canciller de Argentina quien está de visita en nuestro país. Gran conversación sobre la CELAC, la no exclusión de países en la Cumbre de las Américas, nuestra cooperación para vacunas, equipo médico, alimentos, exploración del espacio y cultura. Trabajo en común", escribió. Recién este jueves, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, confirmó a la CNN que mantendrá una reunión bilateral con su par estadounidense, Joe Biden, en el marco de la IX Cumbre de las Américas, que se realizará entre el 6 y el 10 de junio. La solicitud de reunión llegó por parte del enviado especial de la Casa Blanca, Christopher Dodd, abogado y exsenador por el estado de Connecticut, según informaron desde la agencia Reuters. El martes pasado se reunió con Jair Bolsonaro en el Palacio Planalto e invitó directamente al mandatario brasileño en nombre de Biden para que asistiera a la Cumbre, con sede en Washington, y además, para que se concretara el encuentro bilateral. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció el carácter exclusivo de la XI Cumbre de las Américas e informó que no asistirá “en ningún caso”. El encuentro de países, que se realiza cada tres o cuatro años. Al momento, la administración estadounidense no dio a conocer la lista de invitados, pero sí sostuvo que planea excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. La respuesta de los países latinoamericanos y caribeños no se hizo esperar. Desde México, Bolivia, Argentina y la alianza de países Caricom, expresaron su disconformidad y llamaron a realizar un encuentro inclusivo.

data-enable-refresh="30"