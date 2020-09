La polémica por la cuarentena a causa de la pandemia por COVID-19 sigue dando que hablar. Los grandes detractores del Gobierno Nacional se muestran en contra y piden por más aperturas económicas para modificar la gran crisis que atraviesa el país. Entre los más reconocidos se encuentra Miguel Ángel Pichetto que, en varias ocasiones, dejó en claro que el manejo de la situación no fue bueno.

En diálogo con Jonatan Viale, en Realidad Aumentada por A24, el ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio dejó en claro que no se ve sorprendido por los datos presentados este miércoles y explicó que "son la consecuencia de una política suicida respecto a esta cuarentena prolongada e indefinida, sin horizonte, que además no plantea ni siquiera el verano como opción de salida". Además, apuntó contra Alberto Fernández y compañía: "No ha habido un mensaje esperanzador para la gente. Todo se redujo al discurso del miedo, de la muerte...".

Siguiendo la línea de pensamiento de Horacio Rodríguez Larreta, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, recayó en el aislamiento (extendido hasta el 11 de octubre) y lo comparó con el del resto de los países: "El mundo lo procesó de otra manera, los que nos circundan no cerraron toda su economía y continúan. Vemos que la caída económica de algunos de ellos es mucho más baja que la Argentina". Y agregó: "La caída del PBI significa menos empleo, menos poder adquisitivo, más pobreza, muchas PYMES que van a cerrar definitivamente, muchos comerciantes que bajaron la persiana y no la van a volver a abrir".

Con esta idea de "abrir la economía", Pichetto sostiene: "Lo digo de la mejor buena fe, es que hay que empezar a vivir como el mundo. Han abierto su economía, han vuelto a mover sus ruedas y a convivir con el virus. Ojalá la vacuna venga mañana pero mientras tanto hay que empezar el proceso económica, productivo y educativo". Cabe destacar que en Europa, a causa de la segunda ola por coronavirus, dieron marcha atrás y comenzaron a cerrar bares y restaurantes. Gran Bretaña, España y Francia fueron los primeros en hablar sobre un posible nuevo aislamiento por el crecimiento de contagios.

A pesar de que la pandemia no pasó y está atravesando uno de los momentos más complicados, con más de 7 millones de casos activos y 980 mil muertes, la oposición insiste. "Se ha instalado un proceso de no volver al trabajo, creo que algunos sectores no quieren. El miedo, indudablemente, ha penetrado. No lo digo de mala fe pero esto trajo efectos psicológicos, sociales y emocionales. Cuando la gente reaccione y analice la entrega de libertades, lo que perdió... Este tema no está procesado en el conjunto de la sociedad", manifestó.

Si bien destacó que la salud pública mejoró con este tiempo de aislamiento, que era "un período para preparar a los equipos de salud", no está de acuerdo con mantenerlo hasta, tal vez, el verano. "La salud pública argentina ha resistido y junto a la salud privada demostraron una buena respuesta, incluso en el interior. Salvo en algunos lugares, como por ejemplo Salta", sentenció. Más allá de esto, la situación pandémica empeora cada vez más en el resto de las provincias y la preocupación crece día a día.