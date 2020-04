El editorial de Roberto Navarro: el Gobierno se prepara para terminar la cuarentena en mayo

El Gobierno se prepara para ir saliendo de la cuarentena, aseguró Roberto Navarro en su editorial en El Destape Radio. El conductor sostuvo que el Gobierno implementó una cuarentena absolutamente estricta con el objetivo de ganar tiempo para prepararse para un pico que, si se hacen la cosas bien, será lo más chato posible.

Argentina ya logró ese objetivo, pero siempre va a haber gente dando vueltas y el virus va a estar circulando. "Se podría decir que nos va a esperar", declaró Navarro y afirmó: "Lo que hay que hacer es que, muy de apoco, se contagie más de la mitad de la población, hasta que la sociedad toda tenga una cantidad de defensas para haber manejado la pandemia".

Esto quiere decir, que se pasa a otra etapa del plan en la que "se van a ir contagiando de a poco, cosa que jamás desborden la capacidad hospitalaria, y vamos a avanzar".

Navarro comentó que "una vez evitados los peores resultados de la pandemia, ahora se va a un segundo paso que es evitar una catástrofe económica". El conductor admitió que hay un temor en el Ministerio de Economía y en el Banco Central por la emisión tan grande de billetes y que existen otros problemas importantes como los despidos, las bajas de salarios y el desabastecimiento de alimentos, entre otros.

Por eso, se está pensando en que se empiece a liberar la cuarentena. "Quizás no el 10 de mayo, sino el próximo vencimiento el 24", dijo Navarro y agregó: "La idea no es salir a la calle, sino salir a producir para que la economía no se desplome y Argentina no termine con un 70% de pobreza y un 35% de desempleo"

Navarro afirmó que los medios le declararon la guerra al Gobierno porque quieren condicionar la salida de la cuarentena. "Los dueños del país, otra vez, quieren ganar, si todavía eso es posible, un poco más", finalizó.