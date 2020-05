Kicillof: "Me quieren hacer pelear y tenemos la unidad entre todos los dirigentes"

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof ratificó que la "cuarentena en el distrito" fue efectiva y que "lo quieren hacer pelear" con Horacio Rodríguez Larreta en medio de la pandemia

En charla con Luis Majul, el Gobernador volvió a insistir con que "la cuarentena fue efectiva" y revalorizó el trabajo que se llevó adelante desde el inicio del aislamiento. En ese sentido, ante la consulta del periodista sobre "si es pecado criticar la cuarentena", Kicillof lo cruzó y sostuvo: "No, claro que no, pero no es bueno meter la cuarentena en la grieta". En ese sentido, Kicillof apuntó que "la intención no era pelearse con nadie".

Por otro lado, al hablar de la conferencia de prensa en la que anunciaron la extensión de la cuarentena, Kicillof mantuvo su diagnóstico y opinó que "no se quiso pelear con nadie, la salud tiene problemas estructurales desde hace muchísimo tiempo. Yo lo único que dije es que en estos últimos cuatro años esos problemas se profundizaron"

En este sentido, agregó que un "dato objetivo" muchos lo pueden tomar como una pelea, pero "es un dato". En esa línea, al ser consultado sobre si "despotricó", el Gobernador añadió que "es una apreciación, pero que no le parece correcta ya que durante toda la semana están tratando de hacerme pelear con Horacio".

Además, agregó que desde "algunos medios, comunicadores y algunos dirigente de la oposición" están tratando de meter la cuarentena en la grieta. Por otro lado sostuvo que con Rodríguez Larreta se "mandan mensajes y hay objetivos que se tienen en común".