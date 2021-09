Alesso: "A Alberto Fernández le pedimos por el presupuesto y los jubilados"

La dirigente habló de la necesidad de aumentar el presupuesto educativo y cargó contra las operaciones de la oposición.

La secretaria General de CTERA, Sonia Alesso, habló con El Destape Radio sobre la reunión que gremios docentes mantuvieron con el Presidente Alberto Fernández y precisó la importancia del aumento del presupuesto en educación para responder a las necesidades de las escuelas y el alumnado de todo el país.

Alberto Fernández recibió en la Casa Rosada a los titulares de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y de la Central de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Hugo Yasky y Sonia Alesso, respectivamente. Analizaron la situación de los docentes nacionales jubilados y la posibilidad de recomponer sus ingresos.

En diálogo con el ciclo Habrá Consecuencias, Sonia Alesso compartió: "Teníamos una charla pendiente con temas importantísimos, la importancia del aumento del presupuesto educativo y analizar la situación educativa en general y, el otro, es el tema de los jubilados docentes que necesitan una actualización salarial".

"Eso se lo planteamos al presidente con urgencia porque los jubilados quedaron muy debajo de la inflación. El Presidente quedó comprometido a resolver esto y a dar una respuesta urgente para los compañeros que vienen reclamando eso", afirmó.

Tras ser consultada sobre la próxima paritaria docente, la gremialista aseguró: "Son en noviembre, de alguna manera va a revisar lo que estuvimos discutiendo con el nuevo ministro". "Lo que le planteamos es que es necesario tener un aumento del presupuesto educativo que de cuenta de la situación salarial de los maestros y las cuestiones de infraestructura", propuso.

"Faltan baños, faltan escuelas especiales, faltan escuelas secundarias, faltan jardines maternales y jardines. Y no puede haber escuelas con 2 mil chicos porque cualquier virus se expande de forma exponencial. En provincias, en los únicos lugares a los que no se pudo volver es en donde la situación edilicia no da. Hay que ver eso con más propiedad porque sino se plantea cualquier cosa", observó.

"Hacemos mal en discutir lo que la oposición plantea en educación. (Ricardo) López Murphy hizo un ajuste brutal en educación cuando fue ministro y nos tuvo en Plaza de Mayo peleando contra el recorte educativo", denunció.

Hacia el final de la entrevista, tras ser consultada por las distintas estrategias para la vuelta a la presencialidad en escuelas, Alesso planteó: "Juntos por el Cambio ha instalado en muchos lugares que no se trabajó y que muchos chicos dejaron la escuela sin dar ningún tipo de número".

"Cuando no hubo presencialidad los maestros igual trabajaron muchísimo, fueron de forma personal a la escuela y se va a reforzar eso. Hay un gran esfuerzo de la docencia que no es reconocido", reclamó.

"Hablé con el ministro (de Educación, Jaime) Perczyk y nosotros no tenemos esos datos de que 1 millón de chicos se desvinculó. Pueden ser datos del año pasado, los nuestros indican que volvieron muchos chicos a la escuela este año. Es muy importante que se haga un relevamiento hoy porque en las provincias han vuelto muchos chicos a la escuela", completó.