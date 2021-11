Video inédito: la tierna escena de Cristina Kirchner rodeada de perros en Olivos

La vicepresidenta debió ser intervenida quirúrgicamente y en una muestra de apoyo y afecto, difundieron un video de la intimidad de Cristina Kirchner cuando gobernaba el país.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue operada durante la mañana de este jueves en el Sanatorio Otamendi y, tras el último parte médico, se aseguró que la evolución es favorable tras la histerectomía realizada -con el objetivo de extirpar el útero-. Además, se señaló en el comunicado que tras una macroscópica, "el pólipo uterino encontrado presenta características benignas". Tras esto, cientos de mensajes de apoyo se observaron desde las redes sociales y, entre tantos, apareció un inédito y tierno video en la Quinta de Olivos en la cuenta La Remisería de la Rosada.

Las imágenes son del año 2010, cuando Argentina lanzaba el primer canal oficial de Latinoamérica en YouTube y allí, en la inauguración, se observa a la entonces presidenta de la Nación rodeada de perros. La idea del canal era, más allá de difundir el material lógico de las actividades realizadas por el Gobierno, brindar material alternativo, mucho más interactivo y mostrar otros aspectos de la vida de la mandataria, alejada de la actividad pública.

No es novedad que CFK tenía mucho afecto por las distintas mascotas de la familia y por eso, una tarde, según contaron fuentes cercanas a la actual vicepresidenta, pidió grabar un video presentándolas pero unos días después se dio el fallecimiento de Néstor Kirchner, por lo que los videos nunca se publicaron y se perdieron. Hace pocos meses, personal que trabajaba en la presidencia durante aquellos años encontraron los discos con el material y en el contexto de la intervención, para manifestarle su afecto, decidieron compartirlo.

En una faceta muy poco conocida de Cristina, se la puede observar rodeada de perros mientras los presenta y juega con ellos. "Catita nació a fines del 2006, se la regalaron a Néstor para el cumpleaños al año siguiente. Pero en 2008, 2009 y 2010, no pasaba nada con Ale, no había forma. Cada vez que se acercaba, ella se sentaba... Mala. La veterinaria nos dijo que la perra estaba gorda, que había que hacerla adelgazar, yo le decía 'la vaca que ladra' porque la cargaba", cuenta en el video. Y añade: "Le hicieron una ecografía y nos dimos cuenta que estaba preñada, embarazada".

Luego, cambiando de habitación, la vicepresidenta comienza a presentar a los pequeños cachorros. "Esta es Martita, mirala. Es la única hembrita que me quedó, me voy a quedar yo con ella. Son los cachorros del Bicentenario digo yo porque nacieron el 31 de mayo del 2010", explicó. Y siguió: "Este es Vicente, yo tengo ganas de quedármelos todos, estamos peleando con (Néstor) Kirchner". Seguido de esto muestra a Manuel y a Cleo, "por Cleopatra", su perra caniche Toy. "Ni se te ocurra morderme la cara. Hacete el vivo nomás conmigo, ¿sabés a quién le estás ladrando vos? A mí no me ladran, eh", le dice a otro divertida mientras juega en el piso en el final.