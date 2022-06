Lousteau estalló contra Cristina Kirchner: "Nos emputece la vida"

Lo aseguró el senador de Juntos por el Cambio, quien señaló que la vicepresidenta “lo único que hace es agregarle ruido a la economía”, en referencia a las reuniones que mantienen con diferentes actores políticos y económicos

El senador nacional de la UCR-JxC Martín Lousteau protagonizó polémicas definiciones contra vicepresidenta Cristina Kirchner a quien acuso de "agregarle ruido a la economía" en relación a las últimas reuniones de la dirigenta con diversos actores de la política y economia nacional, y lanzó, por último, una llamativa frase: “Nos emputece la vida todos los días”.

“Cristina es una dirigente que está devaluada electoralmente, en su peso político”, sostuvo el autor de la resolución 125 en TN y agregó que “este Gobierno es tan malo y genera tantos problemas, que adentro del Gobierno ella tiene una enorme capacidad de daño”.

En este marco, Lousteau insistió con la idea de que Juntos por el Cambio tiene que “volver a ganar y hacer las cosas de manera tal que, este tipo de descalabro que genera Cristina, no vuelva nunca más”. “Hay que trabajar en qué es lo que vamos a proponer en lugar de concentrarse en lo que ella dice o hace”, enfatizó en la TV.

En este marco, profundizó sobre la reunión de la expresidenta con el economista Carlos Melconian e intentó instalar una supuesta estrategia de la vicepresidenta contra su propio gobierno. "Lo que está haciendo (Cristina) al juntarse con Melconian es decirle al Gobierno, o dar la señal, de ‘yo puedo hablar con todos, menos con este equipo económico'. Está denigrando a (Martín) Guzmán", lanzó.

“Lo único que hace es agregarle ruido a la economía y así como ella en el Senado tiene solo la agenda de la Justicia y todas aquellas cosas que la tocan personalmente, todo el resto de la agenda que está construyendo electoralmente y el posicionamiento público es para preservarse ella misma, y su caudal electoral, por más chico que sea, sus devotos”, sostuvo.

En esta línea, exministro de Economía enfatizó que Cristina “está sometiendo a toda la sociedad argentina a tensión permanente, al tratar de que fuéramos a default con el Fondo, o hacer una agenda que no tiene nada que ver con las preocupaciones del día a día, o ahora degradando a su propio Gobierno para preservar un capital político de cara a una elección, sea más grande o más chico… Todos pensamos que es más chico”.

“Nos emputece la vida todos los días a los argentinos, hay más inflación, el dólar está más alto, las tarifas no están resueltas, el gasoducto no está hecho, la previsión de gasoil no está. Bueno, eso es lo que está haciendo Cristina”, completó.

Para Lousteau, el aumento de precios actual "tiene rasgos de hiperinflación"

Recientemente, Lousteau advirtió que el nivel de inflación de la Argentina "tiene rasgos de híper", y culpó al Gobierno por la escalada de los precios. "Esta inflación del 80% anual es extremadamente alta, es intolerable. Es un rasgo de una híper, es también de un nivel que desordena el presente", sostuvo el legislador radical en declaraciones a Radio Rivadavia.

Según Lousteau, "el descontrol político genera más incertidumbre. Es decir: cada vez que en el Gobierno se matan entre ellos, impulsan la incertidumbre. Y la inflación es más alta".

Sin embargo, aclaró que "no están dadas las condiciones en la Argentina para lo que vivimos en el pasado" (en términos de inflación). "Lo que tiene la Argentina por delante no es fácil. Muchas veces hay un error de sobreestimación de quienes acceden al poder o subestimación de los problemas", consideró el legislador.