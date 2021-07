"Jueces de atracción": la contundente definición de Cristina sobre Bonadio y Ercolini

La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de "disparate jurídico" la acusación en su contra por traición a la patria por la causa del Memorándum con Irán y apuntó contra el lawfare en pleno macrismo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner afirmó hoy que los jueces Julian Ercolini y el fallecido Claudio Bonadio eran los magistrados que le tocaban "siempre" en el marco de distintas causas que se le iniciaron durante el gobierno de Mauricio Macri y los definió como "jueces de atracción".

"Eran como jueces de atracción. Ercolini y Bonadio, siempre eran esos dos jueces", indicó la expresidenta al exponer ante el Tribunal a cargo del juicio por el memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

"En primera instancia, Ercolini y Bonadio. Si se escapaba algo en primera instancia, estaban Hornos y Borinsky para darme, según ellos, mi merecido", afirmó. La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de "disparate jurídico" la acusación en su contra por traición a la patria por la causa del Memorándum con Irán y se emocionó al recordar al ex canciller Héctor Timerman, quien falleció luego de que le impidieran salir del país por un tratamiento contra el cáncer por estar imputado.

Además, agregó Cristina: "En todas las causas mías de primera instancia tenía jueces de atracción. Los únicos jueces que me tocaban eran Ercolini y Bonadio. En Casación eran Hornos y Borinsky".

"Se preparó al Estado para que en lugar de perseguir el bien común sirva como instrumento de persecución a un determinado sector de la pólítica, de la que yo era la cabeza", sumó la vice. Y bromeó: "Cristina Fernández de Kirchner inaugura una nueva figura jurídica, la de jueces de atracción. Los únicos jueces que me tocaban eran Ercolini y Bonadio", Cristina Kirchner.

Por otra parte, Cristina Kirchner recordó en qué cargos y situación estaba cada uno de los acusados cuando se cometió el atentado a la AMIA para graficar la lejanía con el crimen del que fueron acusados de encubrir. "Involucraron a gente que no tenían ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión territorial siquiera, con este atentado que aún continúa impune", sostuvo.

"A Timerman no lo tengo presente para preguntarle donde estaba", afirmó Cristina Kirchner con la voz a punto de quebrarse. Luego leyó una noticia que mostraba que Timerman en el momento del atentado dejaba la dirección de la revista Tres Puntos. La ex presidenta mostró de esa manera que no conocía a los imputados como Timerman o el Cuervo Larroque, es decir que no pudieron haber actuado en coordinación para encubrir el atentado.