Habla Cristina Kirchner en el juicio de Vialidad: a qué hora y dónde verlo

La vicepresidenta se defenderá ante el TOF 2 en la causa por presuntos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. "Palabras finales", escribió CFK.

La vicepresidenta Cristina Kirchner hablará en la segunda jornada dispuesta por el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en el cronograma previo a dar a conocer su veredicto en la causa "Vialidad nacional" por la que es investigada por presuntos delitos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Cristina Kirchner compartió a través de sus redes sociales el enlace para seguir desde las 9.30 de este martes la transmisión a través de YouTube. "'últimas palabras'. Así le dicen…", escribió la ex Presidenta en la previa de su exposición ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenarla a 12 años de prisión.

Una vez finalizada esta jornada, el TOF 2 está en condiciones de dar a conocer el veredicto. No se espera que lo haga ese día pero si que de a conocer la fecha para hacerlo. El día en el que finalmente se conozca la culpabilidad o inocencia de los 13 acusados, no se conocerán los fundamentos. Para ese momento -a no ser que se tome alguna consideración especial con el caso- habrá que esperar hasta febrero o marzo. Según el Código, el Tribunal tiene 40 días hábiles para presentar los fundamentos de su sentencia. La defensa de De Vido pone sus expectativas en ese articulado que será el que luego lean para definir si la decisión es "justa o injusta".

"Una sentencia injusta, como posiblemente sea, puede ser revisada sobre todo porque este ha sido un debate que la sociedad, más allá del intento de ocultarlo que tuvieron los medios, ha escuchado los dislates de la Fiscalía y la seriedad de las defensas que con pruebas demostraron la inocencia de los acusados", afirmó el diálogo con El Destape Maximiliano Rusconi, defensor del ex ministro Economía y Obras Públicas, Julio de Vido.

"La única decisión justa es la absolución", respondió Rusconi ante la pregunta sobre lo que esperan las defensas para las próximas semanas. Y agregó sobre el proceso que se abrió en mayo de 2019 y en el que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenas para los 13 acusados: "Los jueces, los fiscales y el sistema judicial de Comodor Py nos ha quitado toda la expectativa de que esto sea justo. Han tomado la agenda imputativa de los medios y de las tapas de los diarios, al mismo tiempo que se desprendieron de lo que pasó en el juicio".

El abogado respaldó la inocencia de los acusados y enumeró que durante todo el proceso judicial se presentaron enorme cantidad de testigos que negaron una "adjudicación selectiva" de obras durante los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner. "Hubo empresarios que sostuvieron que las obras que se hicieron tuvieron buena calidad constructiva, que las demoras eran explicables, incluso el informe que mandó a hacer (el ex ministro de Vialidad durante el macrismo, Javier) Iguacel dice que no hubo grandes irregularidades", explicó el letrado.

La tercera vez que hablará Cristina KIrchner

Desde que empezó el juicio, la Vicepresidenta habló dos veces: una en su declaración indagatoria del 2 de diciembre de 2019, cuando el debate aún era presencial y otra en la etapa de alegatos, cuando hizo uso como abogada del derecho a ejercer su propia defensa. Esa última, el 23 de septiembre, fue después de su intento de asesinato. Allí, CFK apuntó contra el Poder Judicial por la persecución en su contra, remarcó que los fiscales Luciani y Mola mintieron en su acusación y violaron la Constitución por lo que pidió se los investigue por prevaricato. Además, denunció que hubo “toda una fábula montada para traerme de los pelos a mí a este juicio”.