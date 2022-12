Cristina Kirchner, tras la sentencia en la causa Vialidad: "Esto es un Estado paralelo y mafia"

La vicepresidenta se expresó luego de la sentencia del tribunal por la causa Vialidad: 6 años de prisión y proscripción perpetua para ocupar cargos públicos. Fue absuelta por asociación ilícita.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló tras ser condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y denunció ser víctima de una "mafia judicial" como definió al Poder Judicial. El Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires la consideró culpable por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz. Fue absuelta de la acusación de asociación ilícita.

"Esto es un Estado paralelo y mafia", aseguró la Vicepresidenta minutos después de escuchar la sentencia desde el Senado. "Esta condena no es por las leyes de la Constitución, las administrativas, o el Código penal. Tiene su origen en un sistema, que, casi ingenuamente, el 3 de diciembre de 2019, hablé de Lawfare, ahora, rescaté el concepto de partido judicial", comenzó la ex mandataria a través de su canal de Youtube.

Asimismo, se refirió al juez Julián Ercolini, uno de "los jueces de Clarín" que figura en los presuntos chats con otros funcionarios judiciales y directivos del multimedios de Magnetto, a quien llamó "inefable" y recordó que "se había declarado incompetente y luego cuando llega Mauricio Macri resucita la causa por arte de magia y trae las obras de nuevo cuando habían sido sobreseídas". Sin vueltas, sentenció: "Está claro, la idea era condenarme".

Los jueces de Clarín

En otro tramo de su discurso, Cristina Kirchner se hizo eco del "vuelo del Lawfare" y los presuntos chats entre jueces, fiscales y directivos del Grupo Clarín para ocultar, lo que calificó como "la familia judicial en su máximo esplendor". La ex mandataria denunció la reunión de funcionarios judiciales, del macrismo y empresarios en Lago Escondido.

"Ayer el presidente (Alberto Fernández) en una cadena nacional hizo mención a algo que tomó estado público o estado en las redes", señaló la ex mandataria a través de su canal de Youtube, en referencia a "los chats de un conjunto de personajes sobre un hecho que había tenido lugar el día 17 de octubre". "Esto era un viaje en un avión privado a la estancia de Joe Lewis en lago escondido", señaló la ex mandataria, en el que enumeró que viajaron cuatro jueces: "Juan Mahiques, que es un juez de casación puesto a dedo por (el ex presidente Mauricio) Macri, nunca concursó para ese cargo, lo extrapolaron de la casación nacional y lo plantaron en la nación, el otro era Julián Ercolini, es el juez que instruyó esta causa"

También nombró a Carlos "Coco" Mahiques, padre del fiscal que instruyó esta causa de Vialidad", un juez en lo penal económico Pablo Yadarola y otro Pablo Cayssials. "Si uno mira está todo el fuero federal", lanzó la ex mandataria, aunque agregó, con ironía: "Faltaría la cámara en lo Civil y Comercial que en la jerga se la conocía como en lo Comercial y Clarín".

La Vicepresidenta señaló que "iban dos funcionarios de (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, su ministro de seguridad, Marcelo D'Alessandro". Sobre este, recordó que fue "el que colocó las vallas en mi casa después del atentado", así como "acciones de inteligencia con la policía de la ciudad en el edificio de Juncal y Uruguay."

"Es también claro por sus características, el que controla la seguridad, recuerdan la banda de los vendedores ambulantes que atentaron contra mi vida", apuntó, en referencia al intento de magnicidio del 1° de septiembre. "También los acompañaba otro funcionario el jefe de los fiscales, Juan Mahiques, hijo del Carlos, hermano del fiscal de la causa, la familia judicial en su máximo esplendor".

"En el propio tribunal que me juzgó a mi, el camarista (Gustavo) Hornos al que le voy a tener que apelar, es el tío de la señora del presidente del tribunal, el del jugador del Liverpool", en referencia al equipo de fútbol que se reunía en la quinta de Macri.

"Sistema disciplinador"

En otro tramo de su discurso, la Vicepresidenta definió a la condena por la causa Vialidad como un "sistema disciplinador para la dirigencia política". Tras referirse al denominado "Vuelo del lawfare", la ex mandataria indicó que el "poder judicial, en articulación con los grandes medios y las empresas" forman parte de un "sistema que no va a tolerar que hagan lo que ellos quieren".

"A Néstor (Kirchner) le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal. No estuve d e acuerdo, pero él era el presidente. No me pudieron sacar Telecom, que se los dio Macri", lanzó.

En ese sentido, lanzó: "No es un sistema contra los políticos que no aceptamos, es el que te cobra lo que quiera de celular, de internet, prepagas, los que te fijan los precios. Es el poder económico y mediático que controla a través de un sistema paralelo y coarta permanentemente". Sostuvo además que hay "un sistema disciplinador para la dirigencia política", pero no para "los que piensan como ellos como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades son un gasto, que el populismo,que los derechos, que cómo recuperar YPF".

Y, en contraposición, señaló: "Hablo de nosotros, del peronismo, los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente". Según sostuvo, la justicia condenó a "un modelo de desarrollo económico y reconocimiento del pueblo".

"La condena no solo a los seis años o la cárcel, la condena real es la inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos electivos, cuando a todos los cargos a los que accedí fue por el voto popular", indicó y bramó: "Cuatro gobiernos para el peronismo ganamos con el apellido Kirchner".

"No voy a ser candidata a nada"

La vicepresidenta Cristina Kirchner anunció que no será candidata en 2023 y que desde el 10 de diciembre del año que viene no ocupará cargos públicos. "No voy a ser candidata a nada", afirmó en su discurso luego de ser condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en la causa Vialidad.

"No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada", lanzó la ex Presidenta visiblemente enojada por la sentencia y en una dura alocución en la que también se hizo eco del "vuelo del lawfare" en el que jueces, fiscales y directivos de Clarín viajaron a Lago Escondido y luego buscaron ocultarlo, según quedó al descubierto en un presunto chat dado a conocer el fin de semana. "A mí, administración fraudulenta, y a estos, los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el FMI, se pasean orondos en los aviones de Clarín. Bueno, no voy a ser candidata", declaró.

Tras eso, siguió: "Que la cuenten como quieran. Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre de 2015. Me acuerdo cuando Scioli vino a proponerme que sea candidata a diputada para darle fuerza a la lista. No, no, no. No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vice presidente a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada".

Antes de cerrar, con tono irónico, le habló al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, y le dijo que tiene "una muy buena noticia" y lanzó: "Desde el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. Así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la casación y de la Corte Suprema de que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás ¿entiende? nunca jamás".

Por último, marcó que detrás de su condena hay una "mafia y Estado paralelo" que lleva adelante el Poder Judicial. "Eso es lo que está pasando en la Argentina y lo que hoy me condenó. Esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua. Me van a poder meter presa después del 10 de diciembre". Y advirtió, también en un mensaje dedicado a Magnetto. "Eso sí, siempre y cuando algún Caputo de la vida no se le ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Eso es lo que usted quiere, presa o muerta".