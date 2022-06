El pase de Navarro con Roberto Caballero: Cristina Kirchner, Macri y la economía

El discurso de la vicepresidenta, el futuro electoral de Juntos por el Cambio y la situación financiera de la Argentina en el pase de El Destape Radio.

El periodista Roberto Navarro habló con su colega Roberto Caballero acerca del discurso de Cristina Kirchner por el día de la Bandera, la posible postulación de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales de 2023 y la situación de la economía Argentina con la suba de las importaciones y los inconvenientes por la falta de dólares.

"Claramente Cristina no es optimista con lo que viene en materia económica y por lo tanto electoral. Claramente va a hablar más seguido, no hace falta ni tener información. Lo va a hacer de manera periódica, yo diría que un par de veces al mes con dos objetivos: una es ver si puede influir en las decisiones para, según su entender, mejorar la performance y al mismo tiempo diferenciarse. Dice yo haría esto y si no lo hacen, lo deja marcado", observó Roberto Navarro.

El conductor de El Destape Radio sostuvo además que "Cristina dijo que el problema principal que tiene la economía Argentina es la escasez de dólares. Los dólares escasean por la deuda que tenemos que la tomaron ellos y que la usaron para fugar el dinero que habían concentrado con su política económica. Hizo un relato de la situación y dijo que la culpa la tiene Macri. Me parece bien y me parece que el Ejecutivo debería hacerlo más a menudo.

En diálogo con Caballero, el director de El Destape anticipó que Macri será candidato de Juntos por el Cambio en 2023: "Estoy convencido, esto es información y no opinión. Al menos irá a una PASO, no sé si será candidato directo. Al Frente de Todos le conviene que sea candidato porque es el más desgastado de todos, así que enfrentarlo, subirlo al ring, me parece una buena estrategia. Me pareció bien que explique, porque gobernar es explicar".

Navarro opinó que el principal problema del país son "los ricos que no tienen atada su suerte al país" y observó que "si hoy no evadirían impuestos, no tendríamos que ver cómo subir jubilaciones o como evitar subir tarifas". Además explicó que uno de los inconvenientes de la falta de dólares son las "importamos 10.000 millones de dólares más que el año pasado y la economía no creció tanto para eso".

El periodista alertó que el déficit fiscal genera inflación y que el bimonetarismo genera grandes problemas para la Argentina. "Lo nacional y popular no es el déficit fiscal, es cobrarle impuesto a los ricos para darle a los pobres. El hecho de que el peronismo se encuentre con una barrera y no tenga el poder de cobrarle a los ricos, y decida que es lo mismo emitir es un error. La verdad es que no vale lo mismo un peso emitido que un peso cobrado a los ricos", indicó.