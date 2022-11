El mensaje de Cristina en la previa de su discurso por el Día de la Militancia

La expectativa aumenta a medida que se acerca la hora en que la expresidenta se exprese con una multitud por delante. Los militantes esperan a Cristina bajo el lema "La fuerza de la esperanza".

Mientras miles de militantes llenan el estadio Diego Armando Maradona en la ciudad de La Plata, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, lanzó un mensaje en sus redes sociales en la previa al discurso que dará por el Día de la Militancia. La expectativa aumenta a medida que se acerca la hora en que la expresidenta se exprese con una multitud por delante.

A través de la red social Twitter y bajo el lema "La fuerza de la esperanza", Cristina soltó: "Día de la Militancia en La Plata. En un rato nos vemos allá". En un clima festivo, integrantes de diferentes agrupaciones peronistas e inorgánicos se agrupan en el estadio.

Las puertas del Diego Maradona se abrieron a las 14. Conducen la previa Natu Mader y Pedro Rosemblat. Hay DJ, bandas en vivo y freestylers. La Vicepresidenta hablará a las 20 horas y hay fuerte expectativa. CFK hablará alrededor de las 20 horas. Tocará La Mancha de Rolando. Además, pasará música la DJ Coneja China. Y habrá freestylers, entre ellos Barba Roja.

Desde el estadio, el diputado Daniel Gollán habló con El Destape Radio y contó: "Entiendo que el discurso de Cristina va a ir por el lado de la consigna, renovar la esperanza. Estamos en un 60/40 a favor del capital, cuando se fue Cristina era 50/50 para los trabajadores. Queremos un país como el que teníamos en 2015, que no era todo perfecto pero vivíamos mejor", dijo. Y agregó: "Claramente la gente puede separar a Cristina del Gobierno. En 2020 en este mismo estadio Cristina dijo que el país estaba creciendo y que no se la tenían que quedar 4 vivos. Pero se la están quedando 4 vivos", sentenció.

Por su parte, el diputado y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja, antes de ingresar al Maradona expresó: "Cristina Kirchner ya dijo que haría lo que haga falta para recuperar la alegría de los argentinos".

El secretario general de La Bancaria y también diputado nacional, Sergio Palazzo, aseguró: “A Cristina la veo Presidenta directamente. Lo mejor que nos puede pasar en este momento es una candidata a Presidenta en el Frente de Todos y una futura Presidenta de todos los argentinos que no haya decepcionado a los trabajadores y que no haya decepcionado a sus convicciones”. “Dentro del Frente de Todos es la que nuclea mayoritariamente el voto, no hay discusión al respecto. No creo que haya una interna. Cuando hay un liderazgo tan fuerte y tan reconocido, es difícil que haya otro candidato”, agregó.