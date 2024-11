Durán Barba dijo que es "un disparate" que se "persiga" a CFK por su jubilación

El analista político Jaime Durán Barba calificó como "un disparate" que se "persiga" a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner con su baja de la jubilación de privilegio y la consideró como "una persona importante en la historia" del país, a quien hay que "respetar" sus derechos.

"A mi personalmente esas cosas no me gustan. Creo que perseguir a una exmandataria no está bien. La señora, con quien no he tenido ninguna simpatía, fue presidente, es viuda de un expresidente y hay que respetar los derechos de los exmandatarios porque sirvieron al pais en su momento", dijo Durán Barba en declaraciones a FM 107.3 Re.

En ese sentido, el exasesor político del titular del PRO y expresidente, Mauricio Macri, rechazó la iniciativa del Gobierno nacional porque "en la práctica funcionó como un poder muy importante en cuatro gobiernos" del país. "Fue una persona importante en la historia, perseguirla por sus jubilaciones es un disparate", resaltó sobre el rol de la titular del Partido Justicialista (PJ).

Por otro lado, aseguró que "no hay ninguna persona" que se enfrente al presidente Javier Milei "excepto Cristina Kirchner", aunque sostuvo que "mientras más" lo hace "más ayuda" al Presidente. "La vigencia de Cristina lo que hace es que algunas personas que se estaban cansando de Milei prefieran volver a él que apoyar a Cristina", apuntó.

Al ser consultado por la postura que está tomando Cancillería en las últimas votaciones ante la Asamblea de Naciones Unidas, el exconsultor de Macri fue tajante: "No son buenas ideas". "Argentina debería incorporarse al mundo occidental y al Siglo XXI. Las mujeres tienen derechos. Han estado oprimidas en el mundo durante toda la historia y está bien que se promuevan sus derechos", agregó en relación a que Argentina fue el único país del mundo en votar contra de sumar esfuerzos para prevenir y eliminar todas formas de violencia contra la mujer y las niñas.

El Gobierno oficializó la quita de la jubilación a Cristina: por qué es ilegal

Tras el anuncio del último jueves, el gobierno de Milei hizo efectiva este viernes la baja de la jubilación de privilegio de la ex presidenta, así como la pensión que recibía como viuda del exmandatario Néstor Kirchner.

La quita se concretó a través de la Resolución 1092/2024 publicada en el Boletín Oficial, la cual argumentó que las asignaciones “devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública”. Se trata de la suma de 21.827.624 pesos sumando la jubilación (técnicamente "asignación") y la pensión.

En ese sentido, la resolución recuerda que el pasado miércoles la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a la ex presidenta "a la pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

Por eso, se plantea en el documento que la decisión de eliminarle la jubilación de privilegio y la pensión responde a la incompatibilidad con dicha causa, ya que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas a favor de la titular, ya sean directas o derivadas, devienen jurídicamente incompatibles para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.

Al respecto, la resolución afirma en sus considerandos que el beneficio "se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo” y que “no tiene carácter contributivo -esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario- constituye una gracia otorgada en reconocimiento del mérito y del honor”, así como por el “buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación”.

Al anunciar ayer la quita del beneficio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, aclaró que Cristina Kirchner “va a poder seguir cobrando una pensión y una jubilación de acuerdo a sus aportes, y no por un adicional por los privilegios”. Asimismo, la ex mandataria podrá apelar la medida.

Por qué es ilegal quitarle la jubilación de privilegio a Cristina Kirchner

Sin embargo, especialistas en derecho previsional explicaron que es ilegal quitarle el beneficio a CFK por las causales que señala la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial.

"Es una decisión absolutamente arbitraria la de revocar, por vía administrativa, dos beneficios de la seguridad social", afirmó el abogado especialista en Seguridad Social Facundo Fernández Pastor este viernes en diálogo con El Destape AM 1070.

El letrado afirmó que "si uno lee la resolución de Mariano de los Heros (titular de la Anses) es muy parecida a la que dictó Laura Alonso" como titular de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya que "el artículo 29 de la ley 24.018 establece que la única causa para no acceder al beneficio (de la jubilación de privilegio) es el juicio político" y Alonso afirmó que "una causa posterior a concluido el mandato puede ser interpretada como juicio político, cosa que claramente no es así", advirtió Fernández Pastor.

"Caso similar no hay ninguno porque es la única que fue elegida como presidenta y su marido fue presidente. De todas formas no va a reclamar el daño, sino el restablecimiento del beneficio porque lo que hizo el gobierno es ilegal. Dependerá del tiempo que dure la resolución dictada de lo que se le deba pagar como retroactivo e intereses", cerró el abogado.