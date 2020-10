Tras la presentación del per saltum de Google para que la Corte Suprema intervenga en la demanda iniciada por la vicepresidenta Cristina Kirchner, el abogado de la ex mandataria, Luis Goldin, indicó que el gigante de internet “pidió un per saltum a la Corte para que rechace la producción de pruebas".

En diálogo con El Destape Radio, el defensor explicó que "lo llamativo es que en este caso no existe instancia para saltar" y puntualizó que Google hizo esa presentación "basándose en la resolución del martes donde la Corte admitió el per saltum de 3 jueces para pedir un per saltum".

"El único argumento que utiliza Google es el per saltum de Bruglia, Bertuzzi y CastellI. Con el cambio de jurisprudencia que hizo la Corte con el per saltum, se afecta la seguridad jurídica de todos los ciudadanos", alertó Goldín.

Asimismo, apunó que la empresa estadounidense “dijo que quiere ir a litigar a EE.UU. cuando eso ya está saldado, el juez y la Cámara dijeron que corresponde jurisdicción local". Además, relató: “Pusieron una foto mía en el per saltum diciendo que no hay secreto porque yo difundo lo que pasa en la causa".

En esa línea, aseveró que "Google dice que si no se les da la razón se altera la paz social” y aclaró que el gigante de internet " no quiere saltear instancias, sino vulnerar los derechos de toda la ciudadanía".

No obstante, el letrado ahondó que la presentación de la empresa “por lo estrictamente jurídico no habría posibilidad de que la Corte acepte el per saltum” y sentenció: “La Corte rechazó más de 150 per saltums. Todos porque no se cumplen los requisitos y en este caso es manifiesto".