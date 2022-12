Cristina Kirchner tiene COVID y se posterga el encuentro de este lunes del Grupo de Puebla

Según informaron fuentes allegadas a la Vicepresidenta, Cristina se encuentra en buen estado de salud. El acto se postergó para el 19 de diciembre.

La vicepresidenta Cristina Kirchner dio positivo de coronavirus y, según confirmaron fuentes allegadas, su estado de salud es bueno. Cristina se encuentra aislada en su casa de El Calafate y por ese motivo suspendió el encuentro que el Grupo de Pueblo iba a realizar este lunes en el Centro Cultural Kirchner (CCK), que se realizará el lunes 19 de diciembre.

"El encuentro de Grupo de Puebla 'Voluntad popular y democracia. Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia', cuya realización estaba prevista para el próximo 12 de diciembre, se posterga para el día 19 del mismo mes", informaron miembros de su organización.

Estaba todo listo para que la Vicepresidenta reapareciera este lunes después de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, hasta que este juves por la noche se conoció el parte médico. Cristina iba a cerrar una extensa jornada que venía organizando el Grupo de Puebla y que iba a ser abierta por el presidente Alberto Fernández. La jornada iba a ser acompañada por una intensa movilización en las calles cercanas al CCK.

De mantenerse igual el esquema para el lunes 19, la jornada comenzaría con unas palabra de Alberto a las 16hs y luego seguiría un panel de líderes regionales entre los que se encontrará Rafael Correa (ex presidente de Ecuador), Evo Morales (ex mandatario de Bolivia), Pepe Mujica (ex presidente de Uruguay), Ernesto Samper (ex presidente de Colombia) José Luis Rodríguez Zapatero (ex Jefe de Estado de España) y Yolanda Díaz (vicepresidenta de España), entre los más destacados. El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva no estará presente, según contaron desde la organización a este portal. La Vicepresidenta cerraría la Cumbre a las 18:30hs.

José Ubeira advirtió que la decisión de Ercolini de elevar a juicio la causa Vialidad podría ser nula

El abogado de Cristina Krichner, José Manuel Ubeira, se refirió a todo el material que surgió de los supuestos chats filtrados que involucran a jueces, funcionarios y fiscales y apuntó directamente contra el magistrado Julián Ercolini que fue quien elevó a juicio la causa Vialidad por la que esta semana la Vicepresidenta recibió una sentencia de seis años de prisión e inhabilitación política.

"Lo de Lago Escondido abre un abanico de posibilidades, por ejemplo, que la condena a Cristina pueda ser cosa juzgada írrita porque la impulsó Ercolini", afirmó el abogado en diálogo con El Destape Radio y explicó que si se acredita que los funcionarios que llevaron adelante la causa contra CFK cometieron algún delito desde el "punto de vista del dolo", eso abre la posibilidad a que todo el proceso se vuelva nulo.

"Ercolini elevó la causa vialidad a juicio. Si esa resolución está viciada, todo lo que vino después está viciado. Incluida la condena. Todo", explicó Ubeira y agregó: "Vamos a ver cómo se procede con respecto a Ercolin, porque es el que elevó la causa y es el que construyó la instrucción".