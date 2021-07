Cristina Kirchner se emocionó al recordar a Timerman: "No puedo preguntarle"

La vicepresidenta tildó de disparate jurídico la causa por el memorándum y señaló que usaron politicamente el atentado a la AMIA.

La vicepresidenta Cristina Kirchner calificó de "disparate jurídico" la acusación en su contra por traición a la patria por la causa del Memorándum con Irán y se emocionó al recordar al ex canciller Héctor Timerman, quien falleció luego de que le impidieran salir del país por un tratamiento contra el cáncer por estar imputado.

Cristina Kirchner recordó en qué cargos y situación estaba cada uno de los acusados cuando se cometió el atentado a la AMIA para graficar la lejanía con el crimen del que fueron acusados de encubrir. "Involucraron a gente que no tenían ningún tipo de responsabilidad institucional, ningún tipo de conexión territorial siquiera, con este atentado que aún continúa impune", sostuvo.

"A Timerman no lo tengo presente para preguntarle donde estaba", afirmó Cristina Kirchner con la voz a punto de quebrarse. Luego leyó una noticia que mostraba que Timerman en el momento del atentado dejaba la dirección de la revista Tres Puntos. La ex presidenta mostró de esa manera que no conocía a los imputados como Timerman o el Cuervo Larroque, es decir que no pudieron haber actuado en coordinación para encubrir el atentado.

La ex presienta expuso de esta forma en una audiencia pública que convocó el Tribunal a cargo del juicio por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA.

Por su parte, los magistrados María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini siguieron las exposiciones por Zoom. La audiencia judicial coincidió con el acto que realizará la AMIA esta misma mañana por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, que se realizará en forma virtual, bajo el lema "Conectados contra la impunidad".

Los jueces escucharon los argumentos vinculados a un planteo de algunas defensas para declarar la nulidad de la causa, desde que la Cámara Federal de Casación dispuso su reapertura con los votos de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Estos magistrados están cuestionados por sus visitas al entonces presidente Mauricio Macri, en momentos en que debían resolver sobre la reapertura de la causa, originada en una denuncia por supuesto "encubrimiento agravado" del atentado presentada en enero de 2015 por el fallecido fiscal Alberto Nisman.

La pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito en una decisión del juez federal Daniel Rafecas, pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura en 2016. El TOF8 hizo lugar a la audiencia que pidieron defensas de procesados, para debatir de manera oral y pública la validez de esta decisión de Casación, ante las denuncias contra los dos camaristas.

El pedido de nulidad, nuevas medidas de prueba y de convocar a esta audiencia fue de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a cargo del abogado Carlos Beraldi y la del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés Larroque, que ejerce Lucila Larrandart.