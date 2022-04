Cristina Kirchner: "Que te den el bastón y la banda es solo un poquito de poder"

La vicepresidenta señaló que la desigualdad es producto en parte de la falta de decisiones políticas de los gobiernos.

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, afirmó que el verdadero poder es tomar decisiones que son respaldadas por el pueblo y cuestionó que los gobiernos no tomen políticas de Estado que combatan la desigualdad. En referencia a la invasión de Rusia en Ucrania, la funcionaria apuntó contra las grandes potencias que sancionan solo cuando les conviene y no hicieron lo mismo con las Islas Malvinas.

"Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar siendo respetada por el conjunto de la sociedad. Que te pongan la banda y que te den el bastón es un poquito de poder. Créanme que lo digo por experiencia, ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero bueno, dejémoslo ahí", sostuvo ante el aplauso del público.

La funcionaria afirmó que la pandemia aumentó las desigualdades en el mundo y adelantó que el nuevo debate mundial es si el capitalismo se va a regir con "las leyes del mercado o las leyes de los Estados". La presidenta del Senado dio un discurso al inaugurar la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe.

"Las desigualdades no son producto de la naturaleza. Son producto de decisiones políticas. O de FALTA de decisiones políticas. Ojo eh. Que no tomar decisiones también lo es", enfatizó. Cristina Kirchner destacó que el lema de la asamblea sea "una recuperación económica justa e inclusiva en paz" y agregó que "aún en las grandes tragedias también podemos encontrar algo bueno" .

"Con la caída del muro de Berlín, terminar el oso del comunismo, entonces debía crearse un nuevo sentido común. Entonces se comenzó a decir que `el estado ya no era responsable de tu vida, porque sos libre. Si no tenés trabajo es porque no sos suficientemente bueno, y si no tenés salud es porque no te lo mereces´. Este sentido común aún campea en muchas sociedades. Pero fue la pandemia la que volvió a instalar la idea del Estado. ¿Alguien se pregunta qué hubiera sido del mundo si no hubiera habido hospitales, sino hubiera sido el Estado el que negoció con los laboratorios para obtener vacunas y que no mueran nuestros seres queridos?", se preguntó Cristina Kirchner.

La Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), integrada por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, debatirá este miércoles y el jueves en Buenos Aires en el marco de la 14ta sesión plenaria del organismo, bajo el lema "Una recuperación económica justa e inclusiva en paz".

La asamblea fue inaugurada formalmente por Cristina Kirchner; la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para el Exterior, Josep Borrell. Será la primera vez que la Asamblea Parlamentaria EuroLat, que se realiza anualmente en diferentes países, se reúna en forma presencial desde el inicio de la pandemia de coronavirus.

El acto se realizó en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" del Centro Cultural Kirchner (CCK). Tras la sesión inaugural y una rueda de prensa, se reunirán las mesas de trabajo, y el jueves 14 se cerrará la sesión con una votación de los temas acordados.

Los miembros de EuroLat debatirán sobre cooperación penal y el problema del discurso del odio. También se tratará la necesidad de que ambos actores establezcan entornos adecuados para atraer, retener y hacer crecer nuevas plataformas digitales, así como el escrutinio de las negociaciones comerciales y el seguimiento de los acuerdos de comercio, explicaron los organizadores.

En el ámbito social, los debates se centrarán en la cultura como medio para impulsar las relaciones entre ambos actores y los retos y oportunidades derivados de la pandemia para reformar los sistemas educativos.