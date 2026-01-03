La expresidenta Cristina Kirchner fue dada de alta tras su internación del Sanatorio Otamendi, donde llegó hace 13 días para ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis agudo. Será monitoreada periódicamente en su domicilio por su equipo médico personal.

"Informamos que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta. Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral. Será seguida en domicilio por su equipo médico personal", indicó en un comunicado la dirección médica del Sanatorio Otamendi.

El 20 de diciembre, los médicos que revisaron a la exmandataria en su domicilio decidieron que era mejor disponer su traslado al Sanatorio por lo que era entonces una molesta abdominal, que luego se confirmó que llegó a derivar en una peritonitis. La intervinieron quirúrjicamente ese mismo día, pero desde antes ya un grupo de militantes se había congregado en las puertas del centro de salud con mensajes de aliento.

La ex presidenta, de 72 años, cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, como parte de la sentencia por la causa Vialidad. En junio de 2025, el Tribunal Oral Federal 2 dispuso que la titula del PJ cumpliera la condena de seis años de carcel en su domicilio, bajo vigilancia electrónica.

En noviembre de 2021, Cristina Kirchner había sido sometida a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi. "Quiero agradecer a todo el cuerpo médico, enfermeras, enfermeros y a todo el personal auxiliar del Sanatorio Otamendi, que nos atendieron con tanto profesionalismo y afecto. ¡Muchas gracias!", había escrito en su cuenta personal de la red social X la entonces vicepresidenta.

También en 2012, cuando ejercía su mandato como presidenta, fue sometida a una intervención en en el Hospital Universitario Austral de Pilar donde le extirparon un tumor de la glándula tiroides. En 2013 le removieron una colección subdural crónica en la cabeza, en el Hospital Universitario de la Fundación Favaloro.