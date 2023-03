Cristina Kirchner en vivo: habla hoy la vicepresidenta en Río Negro

La vicepresidenta Cristina Kirchner, durante el encuentro en Río Negro, llamó a un debate con ideas, y no a conversaciones "chatas y mediocres" de cara al futuro. "La gente sigue convencida de que los políticos no son malos y no es así, los modelos económicos son los que causan esto", manifestó.

En esa misma línea, luego de ejemplificar con diferentes países de América Latina, explicó el motivo principal de su participación y exposición en el acto: "Se trata de aportar ideas y discusiones. No podemos seguir en un debate tan chato y tan mediocre y tan manejado desde los medios de comunicación". Y cerró: "No nos lo merecemos y sobre todo ustedes, estudiantes de universidades públicas".