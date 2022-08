Cristina Kirchner compartió el video que expone el vínculo de Macri con Liverpool, "el equipo de Llorens"

La vicepresidenta vinculó al expresidente con el equipo de fútbol que comparten el camarista Mariano Llorens, el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu.

La vicepresidenta Cristina Kirchner compartió una nota periodística para exponer el vínculo de Mauricio Macri con Liverpool, el equipo en el que juegan entre otros el camarista Mariano Llorens y el fiscal Diego Luciani, dos hombres clave del lawfare. "Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri", afirmó con ironía.

Mariano Llorens, actual presidente de la Cámara Federal de Comodoro Py y que intervino en varias causas contra Cristina Fernández de Kirchner y a favor de Mauricio Macri, ataja en el equipo de fútbol que comparten el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu, que comandan el juicio contra la ex presidenta en la causa Vialidad.

Aparece en varias fotos, una incluso publicada por él. Llorens también visitó a Macri en Olivos, tal como reveló El Destape. Desde que llegó a la Cámara Federal el arquero del “Liverpool” ataja todo para Macri: es coautor de la doctrina del cuentapropismo para blindar el espionaje ilegal macrista, firmó el sobreseimiento de Macri por la inteligencia ilegal a los familiares del ARA San Juan y es una pieza clave para el cierre de varios expedientes que complican al ex presidente en paralelo a que busca profundizar la persecución contra CFK.

“Que gran momento de fútbol in estos cracks!! (Menos yo)!!!”, publicó Llorens en su cuenta de Twitter el 30 de diciembre de 2018. Había asumido como camarista federal 6 meses antes. Es el primero a la derecha, y está abrazado al fiscal Luciani.

Cuando reveló las fotos de Luciani y Giménez Uriburu, el periodista Raúl Kollmann contó que Llorens “no está en la foto en la quinta Los Abrojos porque ese día faltó a la cita”. Ahora se ven varias fotos y videos en las que se lo ve al camarista Llorens posando con sus compañeros del “Liverpool” y con el buzo o guantes de arquero. En la primera está parado; es el cuarto de izquierda a derecha, con buzo negro. En la misma fila, también parado, se lo ve al fiscal Luciani, con buzo azul. En la segunda está parado, es el primero de la derecha, con musculosa blanca y guantes de arquero. Luciani, el tercero desde la izquierda, está agachado.

Hay un video emblemático de Macri donde mete un gol de tiro libre. El mismo video le mostró el exmandatario al presidente chino, Xi Xinping, según revelaron medios argentinos en ese entonces. El arquero que deja que el expresidente meta el gol es... Llorens.

CFK se pregunta hoy: "A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan".

Cierra su hilo de tuits: "Llorens juega de arquero para Liverpool. ¿Habrá atajado ese día? ¿Se habrá dejado hacer el gol? Si era él… seguro que sí. De Liverpool salió una de las bandas más importantes de la historia del rock. Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri".

Macri, acorralado por sus libros

Tras la recusación que hizo Cristina Kirchner contra el fiscal que impulsa la causa Vialidad, Diego Luciani, y el presidente del tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, por haber jugado al fútbol en la quinta Los Abrojos, propiedad de Mauricio Macri, comenzaron a salir a flote diferentes pistas sobre la relación del ex presidente con su vivienda y los vínculos del poder con ese lugar.

En su libro "Primer Tiempo" (editado en 2021 por Planeta), Macri reveló detalles de cómo y con quiénes pasaba sus días en Los Abrojos: "No es fácil vivir en Olivos. Es una mezcla de hotel con destacamento militar. El 9 de diciembre a la noche hacía algunos días que estábamos viviendo junto con Juliana, Antonia y Valentina, la hija de Ju, en Los Abrojos, mi lugar de toda la vida. Esa quinta fue muy importante para mí durante los cuatro años de la Presidencia. Fue mi cable a tierra. Olivos era el trabajo. Los Abrojos en cambio fue la posibilidad de no perder el contacto conmigo mismo, con mis afectos de siempre".

El ex presidente -o su ghostwriter- escribió luego: "En los más de 200 fines de semana que fui presidente, solo uno lo pasé en Olivos. Todos los demás transcurrieron en aquella vieja y querida quinta que forma parte de mi historia".

Hay otro libro donde se refuerza esta idea. Es la biografía de Mauricio Macri escrita por la periodista Laura Di Marco -aprobada por el propio ex presidente-. Fue editado en 2017 por Sudamericana. Allí se relató: “Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a 'San Miguel', como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”, escribió Di Marco.

En su Primer Tiempo, Macri también dio detalles de sus relaciones a través del fútbol y de equipos armados por él para jugar ese deporte. "Si el equilibrio familiar y afectivo fue siempre algo fundamental para mí, lo mismo ocurre con mis amigos, quienes siguieron tratándome de la misma manera que siempre. Con los amigos no existen los cargos ni el protocolo ni entra la política. La amistad es horizontal y la disfrutamos jugando al tenis, al fútbol, al paddle o conversando, de igual a igual, como debe ser".