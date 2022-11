Cristina Kirchner apuntó contra las "maniobras del Partido Judicial"

La vicepresidenta compartió un artículo periodístico que cuestionó el pedido de Casal para revocar su sobreseimiento en la causa dólar futuro. "Exacta y precisa descripción de las maniobras del Partido Judicial", escribió.

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó contra las "maniobras del Partido judicial" en su cuenta de Twitter, donde compartió un artículo periodístico que cuestionó el pedido de reapertura de la causa de "Dólar Futuro" de la semana pasada y anticipó el avance del "modo Macri" respecto a otros expedientes judiciales en marcha contra la exmandataria. A tres días de su duro discurso en Pilar, CFK reiteró sus acusaciones contra el Poder Judicial.

"Hoy en Página 12 “La Justicia en Modo Macri”. Exacta y precisa descripción de las maniobras del Partido Judicial", escribió CFK en su cuenta de las redes sociales. Así se refirió a la nota publicada este mediodía por irina Hauser, titulada "La Justicia en modo Macri". Allí, la periodista describió: "Cuando decimos 'Modo Macri' hablamos de jueces/as y fiscales/as que actúan como si Mauricio Macri o algún otro referente de la oposición estuvieran por ser o ya fueran gobierno. Son funcionales a Macri en sí".

Hace apenas tres días, Cristina Kirchner había cuestionado también el rol del Poder Judicial durante el discurso que brindó en el acto de la UOM. “Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”, había dicho en referencia al atentado que sufrió el 1º de septiembre y luego de que el procurador interino Eduardo Casal pidiera que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta en la causa de Dólar Futuro, a más de un año de la sentencia de la Cámara Federal que determinó la "inexistencia del delito", en un fallo que alcanzó también al exministro de Economía y actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof; al expresidente del Banco Central Alejandro Vanoli, y a Miguel Ángel Pesce, exdirector al momento de los hechos y actual presidente de la entidad, entre otros procesados.

En ese mismo acto, también sobre el ataque, la vicepresidenta reconoció que la primera conclusión que sacó del intento de asesinato que sufrió es que "los supuestos indignados estaban pagados por empresarios identificados con el gobierno que endeudó Argentina". En ese sentido, apuntó contra Juntos por el Cambio y aludió, sin nombrarlo, al diputado nacional y ex secretario de Seguridad Gerardo Milman, al que se le atribuye haber manifestado estar al tanto del intento de magnicidio dos días antes.

"Esa fuerza política que dice que va a darle seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en seguridad pusieron a conducir la escuela de inteligencia y la dirección nacional de política criminal, de inteligencia para la política criminal pusieron a una Miss Argentina", lanzó, en referencia a Carolina Gómez Mónaco, contratada por Milman, que estuvo presente cuando habría manifestado estar al tanto del atentado. "Cuando la vi pensé que era como las películas de James Bond, que era la más linda", ironizó la ex mandataria.

CFK pidió una suma fija

En medio de las discusiones acerca de cómo encarar la recomposición salarial, la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió por el pago de una suma fija para los trabajadores. El ministro de Economía, Sergio Massa, había sido cauto al mencionar este tema, pero no descartó que se aplique una medida de este estilo. "También es necesario una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores, que esto no va en detrimento de las paritarias. Cómo vamos a ir en detrimento de las paritarias, justamente nosotros que fuimos los que volvimos a introducir la cuestión paritaria en la cuestión económica", afirmó. De esta manera, la vicepresidenta se metió de lleno en la discusión interna por el debate de la recomposición de ingresos.

En esta línea, Cristina explicó que "ya quedó demostrado que el aumento de salarios no genera inflación", ya que los niveles de productividad se encuentran muy por encima de los salarios promedio que se pagan en el sector privado. Y agregó: "Hay que intervenir sobre la distribución del ingreso. Hay que decir que el ministro de Economía está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó".

En apenas un trimestre, la participación de la remuneración al trabajo asalariado en el valor agregado bruto nacional se desplomó más de 5,2 puntos, al pasar de 38,2 por ciento en el primer trimestre a 33 por ciento en el segundo. En contraposición, el excedente de explotación (saldo contable) de las empresas se disparó 8,8 puntos en el mismo lapso, pasando de 47,8 por ciento al 56,6 por ciento de un trimestre al otro, según se desprende de la cuenta generación del ingreso que mide el INDEC. Cristina se valió de estas estadísticas para argumentar su posición: "Los que se llevan la productividad, los que ponen los precios en los supermercados, en las fábricas pagan mucho menos de ganancias que cualquier trabajador de los que están sentados hoy aquí".