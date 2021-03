En el marco de la causa de dólar futuro, la vicepresidenta Cristina Kirchner cargó contra el Poder Judicial por ser responsables de la megadevaluación y la crisis económica que desencadenó el gobierno de Mauricio Macri durante el 2016 al 2019 y aseguró que contribuyeron a que Macri gane las elecciones. "Son responsable de lo que pasó y está pasando", disparó.

Con un discurso encendido y con la voz quebrada, la presidenta del Senado espetó: "Ustedes el poder judicial contribuyeron a que ese gobierno (Macri) ganara las elecciones e hiciera lo que hicieron después, ustedes también son responsables de lo que pasó y lo que está pasando en Argentina y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente".

"No podemos aumentar a los jubilados porque estamos endeudados hasta acá sic). A mi me sentaron acá y me dijeron que había causado un perjuicio al Estado por $55 mil millones, trajeron de vuelta al FMI cuando Néstor los había sacado del país y volvieron a endeudar al país por 44 mil millones de dólares para ayudar a la campaña de Macri y ni así pudieron. Hoy debemos 44 mil millones de dólares más y ustedes son responsables de eso", arremetió la ex presidenta.

Asimismo, reclamó: "No miren para otro lado porque ustedes causan junto a los medios climas en la republica Argentina que impactan en los gentes económicos y en la economía y así estamos, no es la primera vez que nos pasa". Recordó, además, que eso "pasó con el megacanje".

"Néstor es un hijo de la crisis del 2003, jamás hubiera llegado a presidente si no pasaba lo que pasó y ¿Quién estaba también? Federico Sturzenegger que era presidente del Banco Central en esos años y lo volvieron a nombrar presidente del Banco central y ahora está dando clases en la Universidad de Columbia y es un devaluador y sobreseyeron en anteriores causas cuando fue partícipe del megacanje que dejó el país patas para arriba", sentenció.