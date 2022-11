CFK vuelve a hablar en público en un acto de la UOM

El acto será el próximo viernes 4 de noviembre en el marco de un acto en la Unión Obrera Metalúrgica. Los detalles.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a mostrarse en un acto público. Será la primera vez que hable en un acto público luego del intento de magnicidio que sufrió en las inmediaciones de su departamento el jueves 1 de septiembre a la noche.

Su aparición será este viernes 4 de noviembre en un acto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Si bien no se conocen mayores detalles, la dirigenta sería la voz más importante del evento. Según detallaron a El Destape, la aparición pública de la mandataria fue uno de los temas que se conversaron en la cumbre política del Frente de Todos bonaerense que se llevó adelante este lunes por la tarde en Casa de Gobierno, en La Plata.

De la cumbre participaron el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, (San Martín); Jorge Ferraresi quien volverá a su distrito en Avellaneda; los intendentes Fernando Espinoza (La Matanza), Alberto Descalzo (Ituzaingó) y, Federico Achaval (Pilar).

También estuvo presente el diputado provincial Mariano Cascallares (Almirante Brown); el titular del Grupo Bapro, Gustavo Menéndez (Merlo); y el secretario de Economía del Conocimiento de la Nación, Ariel Sujarchuk (Escobar). Entre los asistentes también estuvieron los ministros provinciales Cristina Álvarez Rodríguez (Gobierno), el lomense Martín Insaurralde (Jefe de Gabinete), el secretario general de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque (Desarrollo) y el intendente Malvinas Argentinas en uso de licencia, Leonardo Nardini (Obras Públicas).

De esta manera Cristina Kirchner, quien venía con un hermetismo absoluto, romperá el silencio y se mostrará con la militancia.

Operativo clamor

La semana pasada y en El Destape Sin Fin, el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner manifestó que "no creía que Cristina Fernández fuera a ser candidata" en 2023. El martes de la semana pasada y luego de las declaraciones de Máximo, el gobernador Axel Kicillof, también en mismo medio, opinó: "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría que sea candidata".

En ese sentido, explicó que la vicepresidenta "es quien conduce el movimiento político más importante del país" y que "tiene todas las condiciones para ser presidenta. "Si me preguntás en primera persona, a mí me gustaría pero, obviamente, la decisión de la candidatura es por ese doble carácter: por ser ella y por ser quien conduce. La decisión está en sus manos. Uno no tiene derecho a pedirle".

Vale remarcar que, luego de conocerse la victoria de Lula Da Silva en Brasil, el futuro presidente de mostró con un gorro que tenía las iniciales de "CFK 2023".

Incluso el último tuit de la vicepresidenta hace referencia a la victoria de Lula Da Silva. El domingo por la tarde publicó: "Hoy más que nunca, amor y mucha felicidad. Gracias pueblo del Brasil. Gracias compañero Lula por devolverle la alegría y la esperanza a nuestra América del Sur".