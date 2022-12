CFK reaparece tras su renunciamiento y en medio de la disputa con la Corte Suprema

Este martes a las 19, la Vicepresidenta encabezará un acto en Avellaneda junto al intendente de esa ciudad, Jorge Ferraresi.

Cristina Kirchner reaparece este martes a las 19 y hay una fuerte expectativa por lo que dirá en su discurso. Hace apenas tres semanas era condenada a 6 años de prisión en el juicio Vialidad e inhabilitada a ejercer cargos públicos. Y, ese mismo día, al responderle a los jueces que la condenaron, sorprendió y se bajó de la pelea electoral de 2023. Con un escenario político que aún se está acomodando a su decisión, la Vicepresidenta encabezará un acto en Avellaneda.

"Hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política", fueron las últimas palabras de un discurso encendido en el que también sentenció: "No voy a hacer mascota de Héctor Magnetto". La Vicepresidenta hacía referencia al viaje de jueces, fiscales, ex espías y hasta un funcionario porteño con directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, la propiedad en el Sur del empresario británico Joe Lewis. Y, por supuesto, a los presuntos chats filtrados que mostraron cómo todos ellos intentaron encubrir el viaje y cómo se financió.

La vice iba a reaparecer el lunes 12 de diciembre pero se contagió de COVID y pasó su reposo en El Calafate, Santa Cruz. La idea era que ese día hiciera el cierre de un encuentro del Grupo de Puebla. Esta organización latinoamericana iba a contar con la presencia de los líderes de la región para repudiar la persecución a la ex presidenta.

El encuentro se pasó entonces para el lunes siguiente, es decir, un día después de la victoria de la Copa del Mundo. Por razones de agenda de los invitados, sin embargo, se volvió a postergar y quedó para marzo de 2023.

Cómo será el acto

La vice hablará en un polideportivo de Villa Corina mañana junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. Será a las 19 horas y participará el campeón del mundo en 1986, Héctor "Negro" Enrique. Ella será la principal oradora.

El acto no será abierto, según supo El Destape. Habrá un puñado de invitados. "Va haber mil personas, entre invitados, dirigentes, intendentes, de la primera seccional, de la tercera y militancia local pero muy acotada. Nada más. Es un acto cerrado", afirmaron fuentes de la organización. El evento se va a transmitir a través del canal oficial de YouTube de CFK.

Este polideportivo de Corina tiene espacios para diferentes disciplinas, como un natatorio, una cancha de 11, un gimnasio de boxeo y un microestadio, que ahora llevará el nombre del jugador Enrique, ese que le dio "el pase gol" a Maradona antes del histórico segundo gol a los ingleses. Habrá referencias, claro, a la final ganada por el equipo de los Lioneles: Scaloni y Messi.

Ya el domingo Cristina celebró el campeonato ganado por la Scaloneta en Qatar. "Gracias infinitas capitán, a usted, al equipo y al cuerpo técnico, por la enorme alegría que le han regalado al pueblo argentino. Y un saludo especial después de su maradoniano 'andá pa’allá bobo', con el que se ganó definitivamente el corazón de los y las argentinas", había escrito en sus redes.

La disputa con la Corte, un tema obligado

Hay expectativa por la línea judicial que tendrá el discurso, en medio de la disputa entre el presidente Alberto Fernández y los gobernadores peronistas, por un lado, y la Corte Suprema, por otro. La tensión se viene acumulando hace semanas en el oficialismo: primero con la confirmación de una condena de prisión contra la militante Milagro Sala y, luego, con el fallo navideño a favor de Horacio Rodríguez Larreta con la coparticipación que le regaló Mauricio Macri.

Alberto Fernández anunció este lunes que recusará a la Corte, activó el pago a CABA a través de bonos y que enviará un proyecto de ley para generar los recursos necesarios para hacer frente al costo del fallo de la Corte Suprema. "Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", detalló el mandatario en Twitter.

De esta forma, el Gobierno nacional acata el fallo intermedio de la Corte Suprema en favor del reclamo de la Ciudad de Buenos Aires para que se reestablezca el porcentaje de coparticipación que había decretado el macrismo (del 3,5 por ciento), pero sin costo fiscal en el corto plazo ni incumplimiento de la Ley de Presupuesto ya aprobada.

Además de esta pulseada, CFK ya venía de un cruce con la Corte por la elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura del Senado, cámara que ella conduce. Los supremos invalidaron la elección e intentan dejar al peronismo con un consejero menos por parte de la cámara alta del Congreso.