A qué hora y dónde hablará Cristina Kirchner

La vicepresidenta encabezará este martes un acto de inauguración de un complejo deportivo. Se espera que la exmandataria se refiera al fallo de la Corte a favor del gobierno porteño por la coparticipación.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde el acto de inauguración de un complejo deportivo en el partido bonaerense de Avellaneda. Se espera que la exmandataria pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema a favor del gobierno porteño por la coparticipación.

El acto está previsto a las 19 en el Polideportivo Municipal ubicado en el barrio Villa Corina, del municipio gobernado por el intendente Jorge Ferraresi, quien se desempeñó hasta noviembre pasado como ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat del Gobierno nacional.

Hace apenas tres semanas, la vicepresidenta era condenada a 6 años de prisión en el juicio Vialidad e inhabilitada a ejercer cargos públicos. Ahora, se aguarda que pronuncie un discurso de alto contenido político en el contexto del fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno nacional por los fondos coparticipables destinados a la ciudad de Buenos Aires.

La última vez que Fernández de Kirchner había dado un mensaje público fue el 6 de diciembre, después de que se conociera el fallo en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa conocida como "Vialidad", sentencia que para la vicepresidenta fue dictada por un "estado paralelo, una mafia judicial".

"Hay cosas que todavía me siguen indignando. El día que no me indignen más será porque entonces ya dejé de hacer política", fueron las últimas palabras de un discurso encendido en el que también sentenció: "No voy a ser mascota de Héctor Magnetto". La Vicepresidenta hacía referencia al viaje de jueces, fiscales, ex espías y hasta un funcionario porteño con directivos del Grupo Clarín a Lago Escondido, la propiedad en el Sur del empresario británico Joe Lewis. Y, por supuesto, a los presuntos chats filtrados que mostraron cómo todos ellos intentaron encubrir el viaje y cómo se financió.

Dónde hablará Cristina Kirchner

Cristina hablará en un polideportivo de Villa Corina hoy junto al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. También participará el campeón del mundo en 1986, Héctor "Negro" Enrique. Ella será la principal oradora. El acto no será abierto, según supo El Destape. Habrá un puñado de invitados. "Va haber mil personas, entre invitados, dirigentes, intendentes, de la primera seccional, de la tercera y militancia local pero muy acotada. Nada más. Es un acto cerrado", afirmaron fuentes de la organización. El evento se va a transmitir a través del canal oficial de YouTube de CFK.

El establecimiento que será inaugurado hoy en Avellaneda, bautizado "Diego Armando Maradona", cuenta con pileta climatizada, cancha de fútbol, gimnasio, espacio multideportes y microestadio, según indicó Ferraresi desde sus redes sociales. El estadio de multideportes llevará el nombre del "Ruso" Miguel Molnar, que jugó en la primera de Argentinos Juniors con Maradona entre 1979 y 1980.

El Natatorio se denominará Osvaldo Portas, nadador desaparecido el 15 de agosto de 1977; el Centro de Deportes de Contacto se llamará Pascual Pérez, boxeador que fue oro olímpico en Londres 1948 y campeón mundial entre 1954 y 1960, y el microestadio de futsal llevará el nombre del "Negro" Héctor Enrique, campeón mundial en 1986, por su historia futbolística y por su posicionamiento político con respecto al presente y a su procedencia. También se inaugurará un monumento a Maradona, hecho con una moderna tecnología.