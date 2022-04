Caamaño: 'El macrismo sigue haciendo espionaje ilegal"

La interventora de la AFI repudió el uso de los datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, repudió el irregular uso de los datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad y alertó que si no tenía una orden judicial entonces perpetraron un delito.

"Nuevamente Juntos por el Cambio, Cambiemos o el Macrismo está haciendo espionaje ilegal. Un sistema muy bueno como el biométrico lo terminan utilizando mal, cuando empiezan a seguir a políticos, empresarios, jueces, líderes sociales", sostuvo.



En diálogo con El Destape Radio, la interventora de la AFI expresó: "Siguen lo que hace su jefe Mauricio Macri. Ya lo hizo cuando era Jefe de Gobierno. Esa metodología lo fascina y lo hereda el sistema político. Se da ahora con Horacio Rodríguez Larreta y también con María Eugenia Vidal".



"Hay una práctica sistemática del espionaje. Fue así en el macrismo y ahora lo vemos en la ciudad de Buenos Aires", aseguró. La funcionaria alertó que si el gobierno porteño no tenía una orden judicial, entonces cometió un delito.



Además dijo que "como no tienen más la Agencia de Investigaciones ahora lo hacen desde la CABA" y añadió que "no hay más espionaje ilegal desde la AFI, entonces usan este sistema del reconocimiento facial".



La funcionaria se refirió además al Plan de Digitalización del Fondo Documental de la Ex SIDE y destacó que permitirá dar una respuesta más rápida al poder judicial. "Es un convenio muy importante porque implica la digitalización de más de cinco millones de fotogramas y un millón de hojas de papel, que tiene que ver con los DD.HH.".

"No es para tener un archivo más lindo y más moderno, es para tener un entrecruzamiento de datos y poder responderle a la Justicia con mayor precisión", explicó Caamaño, quien agregó que el objetivo es impedir que nuevos gobierno hagan inteligencia interior.