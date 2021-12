El día que un médico le salvó la vida a Wado de Pedro: "Mucha gente me ayudó"

A 20 años de la brutal represión del 2001 en el Gobierno de Fernando de la Rúa, Eduardo "Wado" de Pedro recordó el día en que casi pierde la vida por la golpiza de las fuerzas policiales y también reveló quién fue el médico que le salvó la vida.

Absolutamente nadie se olvida de lo ocurrido en diciembre de 2001. En la Argentina había estallado una crisis social y económica alarmante. Y el pueblo decidió salir a las calles a marchar contra el Gobierno del presidente Fernando de la Rúa, que respondió con una brutal represión policial. En medio de aquella agresión, Eduardo "Wado" de Pedro -hijo de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar y actual ministro del Interior de la Nación- dijo presente y vivió un verdadero calvario. Curiosamente, recordó que aquella jornada un médico le salvó la vida.

Todo sucedió el 20 de diciembre de 2001, fecha en la que este lunes se cumplirán nada menos que 20 años de aquel triste episodio. "Wado", que formaba parte de HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), se enteró que efectivos de las fuerzas de seguridad estaban reprimiendo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que realizaban la ronda de los jueves en la Pirámide de Mayo.

Al llegar, De Pedro se encontró con una plaza completamente colapsada y vio en primera persona cómo la policía le tiró encima los caballos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. En su búsqueda por defenderlas, los efectivos lo golpearon de manera salvaje. Aquella dramática escena fue vista e inmortalizada por Damián Neustadt, fotógrafo que reconoció a "Wado" y le tomó algunas imágenes.

Eduardo "Wado" de Pedro fue brutalmente reprimido por la policía en el estallido de diciembre del 2001.

Neustadt dialogó con Infobae y compartió: "Yo estaba cerca de la Catedral, era casi el mediodía y lo veo a Wado, que lo conocía de cuando colaboraba con Abuelas. Le va a decir algo a un policía y lo agarran entre seis o siete. Lo tiraron al piso: tres lo agarraban de un lado y tres del otro. Se lo llevan a la rastra y yo fotografío la escena". Pese a que Wado fue arrestado e ingresado a un patrullero, logró escapar de aquella violenta situación. Sin embargo, al reconocer al fotoperiodista, le indicó: "Soy Wado, de HIJOS". Al escucharlo, la policía reaccionó con mayor violencia. "Me meten picanas, me pegan en el piso, me llevan de nuevo al patrullero. Me esposan, me empiezan a pegar con palos, con bastones. Me sacan el DNI y me empiezan a insinuar cosas muy fuertes: me dicen que me van a matar", recuerda el hoy funcionario del Oficialismo.

Las fuerzas de seguridad lograron llevarse detenido a "Wado" de Pedro. Minutos después, y mientras el oficial lo picaneaba, el patrullero chocó a un taxi, que inmediatamente volcó. El joven perteneciente a HIJOS quedó malherido y con un fuerte traumatismo en la cabeza. Las primeras ambulancias en llegar no lo asistieron y le dieron prioridad al patrullero y al taxista, aunque por pedido expreso de los vecinos de la zona hubo una que lo trasladó al Hospital Argerich. Allí, pidió que un neurólogo lo revisara. Gustavo Barbeito, que estaba haciendo guardia, apareció en escena, lo revisó y detectó que tenía severos golpes por el accidente y por la brutal represión. Él fue el médico que le salvó la vida.

Eduardo "Wado" de Pedro, ministro del Interior de la Nación.

El agradecimiento de Wado de Pedro para el fotógrafo que inmortalizó la represión policial del 2001 y el médico que le salvó la vida

A 20 años de la brutal represión del 2001, y del día en que casi pierde la vida por el agresivo accionar de la policía, Eduardo "Wado" de Pedro escribió en su cuenta de Twitter: "En diciembre de 2001 cientos de miles de argentinos y argentinas salieron a la calle a denunciar un modelo de hambre y exclusión. La represión dejó cientos de heridos y 39 muertos. A 20 años, mi recuerdo y homenaje a las víctimas y a sus seres queridos".

Asimismo, el ministro del Interior de la Nación le agradeció al fotógrafo que inmortalizó la represión que sufrió y al médico que le salvó la vida: "Mucha gente me ayudó ese día. Esta vez quiero destacar a Damián Neustadt, que retrató el hecho aún bajo amenazas, y especialmente al doctor del Argerich Gustavo Barbeito, que me retuvo en observación, llamó a los judiciales y me salvó".