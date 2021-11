La familia de Lucas González convoca a una marcha pacífica tras su asesinato

Será el próximo lunes en el Palacio de Tribunales. Pidieron llevar una vela y una bandera de Argentina. La palabra de Gregorio Dalbón, abogado de la familia.

El abogado de la causa por el crimen de Lucas González, Gregorio Dalbón, habló públicamente sobre el asesinato del joven de 17 años en manos de la Policía de la Ciudad. "No podemos creer que al momento los asesinos a sangre fría estén impunemente en libertad", expresó el letrado a la prensa y dijo que desde su estudio van a "trabajar absolutamente en todo y con toda nuestra ira en cuanto la violencia institucional en Argentina debe cesar". La familia convocó a una marcha pacífica con velas y banderas argentinas en el Palacio de Tribunales para el próximo lunes 29 de noviembre a las 19.

Dalbón remarcó que este caso de gatillo fácil "no tiene absolutamente nada que ver con grietas, pensamientos políticos ni nada" y afirmó: "Este hijo podría ser el hijo de cualquiera de nosotros". Asimismo, sumó que van a ir contra "todas las personas que han tratado de delincuente a un chico que jugaba al futbol como cualquiera".

"Vamos a hacer todo lo posible técnicamente para que estos policías que son autores penalmente responsables de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido como policías y con arma paguen las consecuencias", aseguró el abogado de la causa.

También añadió que van a investigar y a "hacer todo lo necesario para que lo que hicieron con uno de los niños que dejaron preso toda la noche también se pague" y además, "para que el juez de menores que tuvo la causa y se la sacó de encima dejando en libertad a los policías tenga un juicio en el consejo de la magistratura"

"La violencia institucional en Argentina debe cesar porque da de patadas con la democracia. Estas cosas sucedían en la dictadura militar, no en democracia", marcó Dalbón y cerró afirmando: "Hubo una balacera de tres o cuatro asesinos contra chicos que eran inocentes".

La palabra de la familia de Lucas González

Cintia López, la madre del adolescente Lucas González, pidió hoy que los policías implicados en el crimen de su hijo “estén presos” y “paguen” por lo que hicieron y dijo que la víctima “era una criatura” que se levantaba "a las 5 de la mañana para ir a entrenar”.

"Convocamos para el lunes a una marcha pacífica con una vela y banderas argentinas frente al Palacio de Tribunales", dijo Mario González en una rueda de prensa realizada esta tarde junto a su esposa Cintia y el abogado Gregorio Dalbón. El hombre llamó "a todos los padres para que esto no pase nunca más" a movilizarse el lunes frente a tribunales, y pidió a la sociedad que no los "abandonen".

Los padres de Lucas González. Foto: Télam

"A las 19 horas con una velita; (las) banderas políticas no me importan un carajo. A mí no me importa la política; lo único que me importa es hacer justicia por mi hijo, que ya no lo tengo. Quería a mi hijo llevármelo a mi casa, no quería estar acá", aseguró el hombre conmocionado por el crimen.



A su lado, Javier, el padre de otro de los adolescentes que se hallaba con Lucas González al momento del hecho pidió "que participen todos" de la marcha, "para que sea multitudinaria". "Convocamos a toda la sociedad argentina para que participen de la marcha, no convocamos solamente a los padres de los jugadores de futbol, los convocamos a todos. Tenemos que lograr que la marcha sea multitudinaria. porque queremos justicia, que no vuelva a pasar", dijo el hombre.