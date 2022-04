Weretilneck: "Esta Corte Suprema hoy no le sirve a los argentinos"

Lo aseguró el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, quien presentó un proyecto de ley para aumentar a 16 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y establecer un cupo por regiones del país.

El senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck, que presentó este lunes un proyecto de ley para aumentar a 16 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia, remarcó que "no hay un sector de la vida argentina que tenga a la Corte como un lugar, serio, imparcial y de ejemplo". En este sentido, expresó que "con una justicia transparente, que no esté sospechada, podemos darle al país un rango de previsibilidad. ¿Puede ser con estos jueces? No".

En diálogo con El Destape Radio, el exgobernador de Río Negro afirmó que con el proyecto de ley que desde el espacio "estamos planteándolo desde dos lados: federalismo por un lado, y rapidez por otro". "Si tenemos una justicia inoportuna y que siempre llega tarde estamos en serios problemas", sostuvo.

En este marco, sobre su proyecto detalló que "proponemos dividir el país en cinco zonas. Dividirla en cinco salas, con tres jueces cada una. Así le damos federalismo y velocidad". "Todas las miradas y las opiniones vienen bien, y ojalá se sume 'Cambiemos'. No hay manera de llevar adelante, no solo este proyecto, sino la reforma de la Justicia si no hay consenso", destacó.

"Esta Corte hoy no le sirve a los argentinos y no le sirve al país", completó el senador de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck en diálogo con El Destape Radio.

En qué consiste el proyecto

En tanto, el proyecto de ley de Weretilneck para aumentar a 16 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia también busca establecer un cupo por regiones del país para garantizar mayor federalismo en la composición del tribunal.

El texto de Weretilnek, en tanto, modifica el artículo 21 del decreto ley 1285/58, texto según ley 26.853, para ampliar el número de jueces del tribunal de 5 a 16. Entre sus objetivos, el proyecto del exgobernador rionegrino propone garantizar y promover la paridad de género y una representación del federalismo en el máximo tribunal del Poder Judicial de la Nación.

La iniciativa ingresó a la Mesa de Entradas del Senado y fue girada a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia, que conducen los senadores Guillermo Snopek (Jujuy) y Oscar Parrilli (Neuquén), respectivamente, quienes tienen previsto reactivar el debate sobre la Corte en un plenario de comisiones este miércoles.

El proyecto establece que para garantizar el federalismo, la Corte deberá integrarse con al menos tres integrantes por cada región, debiendo ser naturales de ella, o teniendo al menos ocho años de residencia inmediata en la región.

Para ello se tendrán en cuenta las regiones de CABA y Buenos Aires; por el Norte del país, Jujuy, Salta, Tucumán, Chaco, Formosa, Corrientes. Misiones y Santiago del Estero; por el Centro, La Rioja, Catamarca, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos; y por la zona Sur, Neuquén, La Pampa, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El presidente de la Corte, de acuerdo al proyecto de Weretilnek, será designado por el voto mayoritario de la totalidad de los magistrados que la integran por el plazo de un año y no podrá elegirse un presidente de la misma región en forma consecutiva.

La Corte actuará en plenario en los asuntos en que tiene competencia originaria y para el resto de los casos, funcionará en cinco salas integradas por tres magistrados, elegidos por sorteo para resolver en cada caso, no pudiendo el presidente integrar ninguna de las mismas.