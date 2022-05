Quintela exigió federalizar la Corte para que "represente los intereses de la Argentina”

Lo sostuvo el gobernador de La Rioja, uno de los mandatarios que publicó el documento para pedir por una Corte Suprema más federal. Para la nueva conformación del tribunal plantean de 17, 24 o 25 miembros.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, se refirió a la reunión que llevaron adelante gobernadores para pedir una modificación de la conformación de la Corte Suprema de Justicia y puntualizó que “es necesario tener una Corte Federal que tenga miradas diferentes y que entienda y represente los intereses de la Argentina”.

Quintela formó parte de los mandatarios peronistas que publicaron un nuevo documento para pedir por una Corte Suprema más federal, sumándose a las voces que piden abiertamente una reforma del máximo tribunal del país. "Hemos decidido elaborar un proyecto para una nueva conformación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", anunciaron diecisiete gobernadores provinciales, que convocarán a juristas de todo el país para que participen de su redacción. Se piensa en un tribunal de 17, 24 o 25 miembros.

“Hay que transformar la matriz política, institucional, económica y productiva en la Argentina”, afirmó Quintela y apuntó que “se mira un microclima del AMBA y no se reconoce lo que pasa en el resto del país". En ese sentido, enfatizó en declaraciones a El Destape Radio: "No puede haber una Corte de 4 miembros que se toman atribuciones que no les corresponden”.

En este marco, el mandatario de la Rioja sostuvo que la ciudad de Buenos Aires "concentra riqueza cuando las provincias tienen problemas para administrar" los fondos, por lo que reclamó que la Corte Suprema "tenga una mirada amplia" cuando falle en torno al reclamo de los recursos que el Gobierno de Mauricio Macri le transfirió al distrito porteño para financiar el traspaso de la Policía Federal a su órbita.

"La Ciudad sigue concentrando la riqueza cuando el resto de las provincias argentinas no se pueden administrar. (El jefe de Gobierno) Horacio Rodríguez Larreta no conoce la Republica Argentina. Tiene que contemplar las realidades de las 24 provincias argentinas", describió. En esta línea, Quintela recalcó la importancia de que "seamos más equitativos en la distribución de las riquezas y de las oportunidades" para los argentinos de todas las provincias.

El diferendo entre Nación y CABA, que se encuentra pendiente de una decisión de la Corte Suprema, radica en el porcentaje de fondos transferidos a la Ciudad por Macri, que pasaron de un 1,4 por ciento al 3.75 por ciento de la coparticipación. El pasado 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que ese porcentaje se retrotrajera nuevamente al 1,4 por ciento.

Más tarde, hacia el final de ese año, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre las partes para definir el monto a transferir. La Ciudad recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.

En este sentido, el gobernador riojano le reclamó a la Corte que "se ajuste a derecho y respete el federalismo de la Constitución". E insistió: "Es importante que la Corte tenga una mirada amplia y federal. No puede ser que cuatro personas (en referencia a la cantidad de magistrados del tribunal) manejen los bienes y la libertad de 47 millones de personas".

Aumento de precios

En otro orden, se refirió a la situación del precio de los alimentos y señaló que “se vino una crisis importante" que es "el hambre en el mundo. “Tenemos que prepararnos para ser parte de una crisis que se está generando en todo el planeta”, resaltó Quintela.

Asimismo planteó que “hay que trabajar en el diálogo para contribuir a bajar los precios en el país". "Tenemos como objetivo incorporar a los sectores sociales al sistema. Ordenar el trabajo es lo más importante. Es importante que no haya imposición sino generar un diálogo racional”, señaló. “Unos pocos están concentrando una gran cantidad de recursos que son para todos los argentinos”, completó Quintela.