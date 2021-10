Quién es Elena Highton de Nolasco, la jueza que renunció a la Corte Suprema

La renuncia de la magistrada de 78 años que se hará efectiva a partir del 1° de noviembre.

La jueza Elena Highton de Nolasco renunció a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La magistrada de 78 años presentó su renuncia, que se hará efectiva a partir del 1° de noviembre. A pesar de que la Constitución Nacional establece para el cargo una edad límite de 75 años, Highton permaneció en el cargo durante tres años más. Con su renuncia, la Corte se queda con cuatro miembros y sin mujeres luego del fallecimiento de Carmen Argibay en 2014.

Quién es Elena Highton de Nolasco

Elena Highton de Nolasco

Elena Highton de Nolasco se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1966 y tiene varios estudios universitarios de posgrados: Orientación Relaciones Internacionales y Orientación Derecho Civil en la UBA, Program of Instruction for Lawyers en Harvard, General Jurisdiction (1989) - Dispute Resolution (1991) - Leadership (1998) en University of Nevada y Derecho y Economía para jueces y profesores de derecho en la Universidad Torcuato Di Tella. También obtuvo numerosos premios como el Premio Producción Científica y Tecnológica, Universidad de Buenos Aires y Special Award, CPR Institute for Dispute Resolution (1994), entre otros.

En 2004 Elena Highton de Nolasco se convirtió en la primera mujer en acceder a dicha Corte Suprema durante un gobierno democrático. Fue propuesta por el entonces presidente Néstor Kirchner luego de la destitución de Eduardo Moliné O’Connor. Su candidatura fue aprobada con 51 votos afirmativos y 5 negativos en el Senado de la Nación. Un año más tarde, fue designada Vicepresidenta de la Corte tras la renuncia del juez Augusto Belluscio.

Su carrera judicial arrancó en 1973, recomendada por el escritor nacionalista y peronista Arturo Jauretche, tío de su marido el médico Alberto Nolasco. Arrancó como defensora oficial, cargo que ejerció hasta 1979, y luego fue ascendida a jueza especial civil y comercial, donde se desempeñó hasta 1988. Ese mismo año fue nombrada jueza civil y en 1994, fue ascendida a camarista del fuero.

El 7 de diciembre de 2017, Highton cumplió 75 años, la edad límite establecida por la Constitución para ejercer el cargo sin un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, la jueza ya había obtenido un fallo judicial que le permitió continuar en el cargo. Alegó dos motivos para continuar en el Máximo tribunal: que Constitución fija en su artículo 110 que “los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta” y además que la Convención Constituyente que reformó la carta magna no estaba habilitada para tratar el límite de la edad para ejercer el cargo de juez porque ese tema no formó parte del “Núcleo de coincidencias básicas” que aprobó el Congreso Nacional al convocar a la Convención.

En 2018, Highton fue una de los tres jueces que firmaron la resolución de la Corte Suprema a favor de la aplicación del “2 x 1″ a represores de la última dictadura durante la gestión de Mauricio Macri.

En el 2020, fue la única representante de la Corte que estuvo presente en la Casa Rosada cuando se anunció el lanzamiento de la reforma judicial ya que mantiene un buen vínculo con la ex ministra de Justicia Marcela Losardo, quien fue su ayudante de cátedra. Este año, la jueza no estuvo presente en el acuerdo extraordinario que terminó con la elección de Horacio Rosatti como nuevo presidente de la Corte.