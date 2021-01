El periodista Roberto Navarro reveló que el gobierno nacional busca consensuar con la oposición la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, decisión para la que necesita la aprobación del Senado. Para lograr el objetivo, ofrecieron a la oposición dos magistrados de los cuatro nuevos que se designarían.

"Zaffaroni dice que hay que aumentar el número de jueces de la Corte Suprema. Sé que hay negociaciones para aumentar los miembros de la Corte para llevarlo a nueve integrantes", explicó Roberto Navarro en El Destape Radio. En la actualidad la Corte tiene cinco magistrados con Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda. Si bien la ampliación de la Corte se puede lograr con mayoría simple, la designación de los magistrados se hace con dos tercios de los presentes en el Senado. Con la cámara completa, equivale a 48 votos sobre 72.

"Me dicen que están viendo de ofrecer que Mauricio Macri ponga a Miguel Ángel Pichetto y que la UCR ponga a (Ricardo) Gil Lavedra. El peronismo podrá poner a dos jueces. Si no, no lo van a votar", explicó Navarro en referencia a la necesidad del oficialismo de acordar con la oposición para lograr la aprobación en la Cámara de Senadores.

El periodista Ari Lijalad se molestó por la posibilidad de que Ricardo Gil Lavedra integre la Corte Suprema. "Conozco pocas personas que sean más cómplices del lawfare que Gil Lavedra", expresó y agregó que "fue el estratega de la persecución a Milgro Sala, cobró 4 millones de pesos por la persecución a Cristóbal López y Fabián de Sousa, además era el asesor del ex ministro de Justicia, Germán Garavano, en el programa Justicia 2020".

Navarro explicó que el gobierno consultó a la oposición a quiénes quisieran designar en la Corte y respondieron que Gil Lavedra era una posibilidad.

Zaffaroni sobre los presos políticos: "La solución es el indulto, no hay otra"

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni, señaló que el estado actual del máximo tribunal “es peor que en el gobierno de Macri”, ya que en esos años "no hubo una decisión tan aberrante como la de Amado Boudou” y pidió el indulto para los presos políticos del macrismo.

En diálogo con El Destape Radio (FM 107.3), el jurista repudió el fallo que puede devolver a prisión al ex vicepresidente y señaló que “la sentencia ya la resolvió la Corte, por lo que ya no hay más instancias" . Asimismo destacó que “el arresto domiciliario lo tenía en razón del riesgo de la pandemia y por cuestiones familiares y esas mismas razones se mantienen, por lo que no veo ninguna razón para que vuelva a prisión”.

En otro orden, se refirió a la construcción del Tribunal Superior de arbitrariedades que entraría en funciones paralelamente a la Corte Suprema y señaló que “de cualquier manera, hay que ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia”. En ese sentido, remarcó que “no hay ninguna República en que la estabilidad institucional quede en manos de tres personas, sólo pasa aquí”.