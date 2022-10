Lorenzetti enfrenta al Frente de Todos y rechaza el proyecto para reformar la Corte Suprema

El juez del máximo tribunal del país cruzó a la ampliación que se aprobó en el Senado. Además dijo que el Consejo de la Magistratura "hace un año está parado" porque "se discuten los cargos y no funciones".

El integrante de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, rechazó el proyecto para reformar el máximo tribunal que ya tiene media sanción en el Senado de la Nación: "No estoy de acuerdo", dijo.

“No estoy de acuerdo pero no digo si está bien o mal porque respeto al Congreso”, aseguró el magistrado en Radio Con Vos. Además hubo críticas al Consejo de la Magistratura que lidera el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, quien asumió la conducción del organismo.

Lorenzetti aseguró anoche que el Consejo de la Magistratura "hace un año está parado" porque "se discuten los cargos y no funciones". Hay que recordar que tras un fallo de la propia Corte, el Consejo de la Magistratura volvió a su composición de 20 miembros.

"La realidad es que hay que discutir si se quiere una Justicia independiente o no. Uno ve el Consejo de la Magistratura y es un buen modelo. Se discutió mucho los cargos, si debe estar la Corte o no, cuántos políticos, cuántos jueces, pero no las funciones", sostuvo Lorenzetti en Radio con Vos.

El juez afirmó: "La verdad es que no funciona el Consejo, hace un año está parado por estas discusiones. Nosotros en la Corte no discutimos lo que pasa en el Consejo, en ningún acuerdo. Está el Doctor Rosatti, después vendrá el próximo presidente de la Corte, pero tiene una función decorativa no es que está ahí decidiendo y negociando porque hay muchos bloques".

"Los bloques que hay son todos de partidos políticos y ahora están de elecciones están polarizados y entonces no funciona. ¿Se quiere un Poder Judicial independiente?, no independiente de la política porque la política siempre estuvo. Hay que enfocarse en que funcione, no en tanta pelea", expresó el rafaelino que supo ser presidente de la Corte entre 2007 y 2018.

La Corte en el Senado

Hace dos semanas, el Senado de la Nación aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que amplía de cinco a quince el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que establece una representación de, al menos, ocho integrantes del mismo sexo, durante una sesión especial en la que la oposición votó en contra.

¿Se quiere un Poder Judicial independiente?, no independiente de la política porque la política siempre estuvo COMPARTIR:

Tras un debate de ocho horas, la iniciativa obtuvo 36 votos a favor y 33 rechazos, en tanto que hubo tres ausencias. A favor de la reforma votaron los 34 representantes del Frente de Todos presentes (el misionero Maurice Closs se está recuperando de una afección de salud) y sus aliados: la riojana María Clara Vega, de Hay Futuro Argentina; y Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro. También estuvo ausente la representante de Córdoba Federal, Alejandra María Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti. En contra se pronunciaron los 32 integrantes de Juntos por el Cambio que estaban en el recinto (el cordobés Luis Juez estuvo ausente) y la oficialista puntana María Eugenia Catalfamo.

El Frente de Todos aceptó bajar de 25 a 15 el número de integrantes de la Corte, lo que le valió el respaldo de dos de sus aliados, el rionegrino Alberto Weretilneck y la riojana María Clara Vega; y de uno de sus integrantes, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.

Los tres legisladores habían presentado proyectos vinculados a la composición de la Corte: Weretilneck, uno que dejaba en 16 el número de jueces; Rodríguez Saá, otro con nueve miembros; mientras que Vega sostenía la paridad de género.