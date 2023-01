Juicio a Rosatti y a la Corte Suprema: cómo es el paso a paso en el Congreso

El Jefe de Estado y los gobernadores preparan el escrito de la denuncia que es posible que presenten este martes en la Cámara baja. Cómo continuará su camino para destituir a los integrantes de máximo tribunal.

El presidente Alberto Fernández prepara con los gobernadores el escrito de la denuncia del pedido de juicio político que se impulsará contra todos los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Se reunirán este martes en Casa Rosada. ¿Cómo continuará su camino para destituir al presidente del máximo tribunal? ¿Cuál es el paso a paso?

El primer escalón será presentar el escrito de la denuncia en la mesa de entrada de Diputados. Ingresará en Secretaria Parlamentaria. Allí le corresponde a la Cámara declarar admisible la denuncia y comenzar la investigación, que quedará a cargo de la Comisión de Juicio Político (31 integrantes) que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) y que integran, entre otros, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Rodolfo Tailhade (todos del FdT) y por la oposición Mario Negri, Sabrina Ajmechet y Graciela Ocaña.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Hay dos versiones cruzadas sobre si se presentará para debatir en sesiones extraordinarias u ordinarias, que recién se inauguran el 1º de marzo. Desde Casa Rosada explicaron que como no es un proyecto de ley y es una denuncia, podría no tratarse en sesiones extraordinarias. Pero desde el Congreso cruzaron esa versión en diálogo con El Destape y afirmaron: "No es un proyecto de ley pero la denuncia es un proyecto de resolución. Si hay convocatoria a extraordinarias y el Presidente lo suma al temario, se puede".

Aún no está definido en el oficialismo si la denuncia la presenta Alberto Fernández, los gobernadores o el bloque del Frente de Todos. Si la presenta el Jefe de Estado, el proyecto tendrá un año de vencimiento. Y si lo hace otra persona, tendrá tres años para que venza, adelantaron fuentes parlamentarias.

Tras esta decisión, vendrá el tiempo de la investigación. "Es un examen documental. Habrá que mirar la resolución sobre la coparticipación de la Corte y qué se denuncia", explicó el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat a El Destape. Luego, se llamará a los acusados a la Comisión de Juicio Político y deberán asistir obligatoriamente. "Tendrán que los jueces de la Corte y, si hay, también los demás involucrados Si no van al Congreso deben ser llevados por la fuerzas públicas de seguridad", relató Barcesat, en caso de que algún cortesano se profugue.

La diputada Gaillard afirmó a El Destape que "la investigación dura 60 días y se pueden llamar, además de los acusados, a testigos para que comparezcan". En esa instancia se emitirá un dictamen de mayoría o de minoría para luego pasar a la votación al recinto. Para ambos se necesita mayoría simple (la mitad de los integrantes de la comisión más uno: 16)

Una fuente judicial del Frente de Todos reveló que Fernández no solo irá por Horacio Rosatti sino también contra los demás integrantes del tribunal: Carlos Rozenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. "Algunos gobernadores no querían ir por el resto sino que solo por Rosatti. Pero la denuncia es por el fallo de la coparticipación que firmaron los cuatro", contó. Y sumó esta misma fuente: "La idea de Alberto es hacer foco en la denuncia por el tema de los fondos coparticipables y dejar de lado el tema de los chats". Para promover las acciones penales para que se investiguen los presuntos chats que involucrarían a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo y con la mano derecha de Rosatti, quedó a cargo el ministro de Justicia, Martín Soria.

¿Cuántos votos se necesitan para la acusación y elevación al Senado? Dos tercios de los votos de los diputados presentes. Si se aprueba en la cámara que preside Cecilia Moreau, el caso pasará a la cámara alta, que preside Cristina Kirchner.

En el Senado se debatirá sobre los hechos probados. Y luego se votará en el pleno. Allí se aprobará una sentencia o se rechazará la acusación. "Es hacer lugar y remover del cargo a los acusados. Pero ojo que la sentencia no es condena, es que a los integrantes de la Corte se los remueve del cargo", agregó Barcesat a este portal. En el Senado funciona igual que en Diputados para la votación: se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes para remover a los cortesanos.

El pedido de juicio político lo establece la Constitución de la Nación en su artículo 53º. Allí se le da la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado, que define la sentencia. Se puede impulsar contra el presidente, vice, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema.

Los delitos pueden ser por mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones o crímenes. Luego el condenado quedará sujeto a acusación, juicio y castigo ante tribunales ordinarios, ya que el Congreso no condena sino que remueve del cargo.

Como dato a saber: la última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Fue contra los cinco jueces de la Corte Suprema. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos por el Senado. Y los otros tres, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, renunciaron.

Alberto prepara la denuncia

Alberto Fernández se reunirá este martes desde las 10 de la mañana en Casa Rosada con los gobernadores para avanzar en el escrito de la denuncia contra el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. De allí saldrá el pedido de renuncia definitivo. Será el segundo encuentro en 10 días, motivado por el conflicto por la coparticipación.

El mandatario publicó un comunicado el domingo 1º de enero donde dio la noticia y explicó que el pedido contra Rosatti es “para que se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”. La Corte benefició a Horacio Rodríguez Larreta y perjudicó a las provincias y hace días se dieron a conocer presuntos mensajes donde se vio la relación de la mano derecha de Rosatti con el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D'Alessandro.

Fernández explicó: “También ordenaré al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos que promueva las acciones penales pertinentes para que se investiguen los presuntos hechos de corrupción que involucrarían a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires con empresarios contratistas de ese estado autónomo”, escribió sobre los presuntos chats.

La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables. Y 18 gobernadores lo rechazaron y denunciaron que se trataba de una regresión en el sistema federal de gobierno.

En el oficialismo hay optimismo sobre la votación en el Congreso. "Néstor con el 22% lo toreó a Nazareno, que decía que le iba a sacar el fallo de Obediencia Debida. Kirchner inició juicio probando y probando cosas. Y después fueron desesperados a renunciar", dijo en off a este portal un diputado del Frente de Todos.