"Bate récords": la respuesta de la Corte Suprema a las críticas del gobierno de Milei

La Corte Suprema le respondió a Francos y Milei frente a los ataques reiterados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio a conocer un informe, a última hora del viernes, donde respondió a las fuertes críticas del gobierno de Javier Milei sobre demoras en fallos judiciales y diversas contrataciones de personal a lo largo del año vigente. "La Corte cerrará un año con un récord histórico de sentencias dictadas: ya superó los 12.250 fallos, alcanzando más de 20.200 causas resueltas", celebraron en la página web oficial.

Asimismo, en el comparativo interanual, señalan que el Máximo Tribunal dictó un total de 10.024 sentencias en 2023; mientras que en 2022, dicha cifra descendió a 8.050. "Este incremento estuvo acompañado de dos circunstancias concomitantes: por un lado, la Corte estuvo integrada por cuatro miembros, en lugar de los cinco que marca la normativa vigente y por el otro, la dotación de personal de la Corte se mantuvo relativamente estable", advirtieron. En esa línea, detallaron que a noviembre de este año, el personal del Tribunal era de 2.471 personas; en 2023, fueron 2.484 y en 2022, 2.446.

El gráfico compartido por la CSJN de sentencias dictadas y causas resueltas, año a año.

"A modo comparativo, en 2017 la Corte dictó 7.401 sentencias, con una dotación de 2.558 empleados e integración plena", señalaron a modo de celebración. Desde 2016 a 2024, según datos y cifras brindadas por la Dirección de Recursos Humanos de la CSJN, la dotación de personal interanual siempre superó los 2.000 empleados pero alcanzó el límite de los 3.000. El número más alto, según indican, fue justamente el 2017; mientras que el más bajo se dio el 2020 (2.444), durante la pandemia del Covid-19.

Dicho informe es una clara respuesta a diversos sectores del Gobierno nacional, que criticaron fuertemente el desempeño de la Corte a lo largo de los últimos años. "Cuando uno mira el tiempo que llevan los fallos de la Corte, es lamentable que tenga 15 o 20 años para dictar sentencia... Es inusual. Que un proceso de la Argentina lleve 20 años es increíble", lanzó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el pasado jueves. Y agregó en declaraciones radiales, ante la decisión recientemente comunicada cuando se jubile Juan Carlos Maqueda: "No sé si puede funcionar con tres jueces. Desde el punto de vista del quórum se podrá, pero desde el punto de eficiencia procesal me cuesta creer que podamos seguir teniendo una Corte con tres miembros".

Sin lugar a dudas, la determinación de funcionar con sólo tres magistrados es un desafío a Nación, ya que el presidente Milei busca impulsar las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar los sitios vacantes en el Máximo Tribunal de Justicia. En este contexto, el máximo mandatario nacional todavía no cuenta con los votos necesarios para aprobar sus pliegos; por lo que, Milei anticipó que está dispuesto a nombrarlos por decreto.

Por otra parte, la CSJN también le respondió a otro de sus miembros, Ricardo Lorenzetti, quien hizo públicas sus disidencias y dejó a la vista la interna que atraviesa al Poder Judicial. En primer lugar, el magistrado criticó que "se han creado cantidades increíbles de oficinas sin sentido, cargos de secretarios de Corte como nunca hubo en el Tribunal y secretarios letrados, acordadas para poner en cabeza de otros funcionarios decisiones de superintendencia que corresponden a los jueces de la Corte, fijación de reglas generales para que las causas sean juzgadas por conjueces, presiones a los secretarios de CSJN para que se jubilen, y designaciones de personas sin concurso ni experiencia con la sola prueba de la vinculación con algún ministro y otras más que se enunciarán en considerandos posteriores", enumeró.

Frente a dicha queja de Lorenzetti, que aseguró que "es una falta de respeto a la sociedad, que ha reclamado austeridad en el Estado y al Poder Judicial, que carece de recursos" para brindar un adecuado servicio a la población", la Corte mostró en su informe que la dotación del personal interanual no sufrió grandes modificaciones en relación a años anteriores. Incluso, remarcaron que el año con mayores empleados fue en 2017 con 2.583: actualmente, hay 112 personas menos trabajando en el Máximo Tribunal.

Cifra promedio de personal en la CSJN.

Por otro lado, en concordancia con lo expuesto por el Gobierno nacional, Lorenzetti repudió la ampliación de las funciones de la Secretaría General de Administración, sobre la que señaló que no tiene precedentes en esta Corte", al cuestionar los roles que no le competían a ese cargo. "Se dispone la delegación de funciones en el Secretario General de Administración sin fundamento legal, poniendo en su cabeza la posibilidad de decidir sobre las condiciones laborales del personal, cuestiones presupuestarias vinculadas directamente con el personal, bienes provenientes de causas judiciales y decisiones sobre expedientes judiciales, siendo dicha decisión, totalmente inadmisible", lanzó.

Milei está convencido de que la CSJN no puede funcionar con tres jueces, como recomendaron dos de sus miembros -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- en una última acordada. Por lo tanto, desde Nación insistirán con las negociaciones en el Senado a lo largo del mes de enero para el nombramiento de sus dos candidatos. En caso de no conseguir los votos, será el máximo mandatario quien ponga punto final a la cuestión. "Vamos a seguir hasta que el Presidente se canse y diga 'basta'. Si vemos que el 20 de enero no hay acuerdos, en febrero los nombramos por decreto", sentenciaron a El Destape desde Casa Rosada.