Citaron a declarar al hermano de Macri y a Mariana Nannis por los parques eólicos

El juez federal Macelo Martínez de Giorgi citó a declarar como testigos a la mediática Mariana Nannis y a Mariano Macri, hermano menor del ex presidente Mauricio Macri, en el marco de la causa que investiga la venta de parques eólicos.

La citación a la ex esposa del ex futbolista Claudio Caniggia a prestar declaración testimonial fue fijada para el próximo lunes, ya que había declarado en la prensa que su ex pareja se reunía con el ex mandatario por el tema de los parques eólicos. En ese sentido, Nannis había afirmado que tenía detalles de cuentas y negociados que había encontrado en un pendrive.

La convocatoria del juez Martínez de Giorgi es "al sólo efecto de que aporte toda documentación obrante en su poder con relación a la presunta vinculación de Claudio Paul Caniggia con los hechos investigados", según dice la citación a la que accedió NA.

La convocatoria a Mariano Macri es porque "podría aportar información de relevancia con relación a los hechos objeto de investigación en la causa". La investigación es por el contrato de venta de seis parques eólicos y presuntos perjuicios al Estado Nacional en orden a los 700 millones de dólares.

En octubre 2020, Mariana Nannis denunció en la Justicia que está siendo apretada, amenazada, seguida y amedrentada por "manejar información sensible" de los negocios que hizo el macrismo en el anterior gobierno.

La ex esposa del futbolista Claudio Paul Caniggia teme por su seguridad y la de sus hijos y pidió custodia oficial, según publicó el diario Ámbito Financiero. En los episodios que denuncia hay hasta personas mostrándole una sevillana.

Según denuncia Nannis, todo comenzó a mediados de septiembre cuando en una oportunidad, en una camioneta en la que se trasladaba, fue interceptada por un automóvil y por una moto. La mujer regresaba del estudio jurídico de sus abogados Carlos Broitman y Patricio Winograd. La camioneta en la que se trasladaba fue interceptada en la calle Libertad a 50 metros de Av Libertador por un Chevrolet negro y una moto, “momento en que uno de los conductores blandió una sevillana en clara actitud amenazante” hacia Nannis, según surge de la denuncia.